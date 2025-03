Ballerina : un invité de marque dans le nouveau trailer de la série dérivée de John Wick

Spin-off de la saga John Wick, "Ballerina" se dévoile un peu plus avec de nouvelles images qui vont surtout faire parler pour le retour d’un personnage très attendu.

Après quatre films et une série spin-off, la franchise John Wick prête à s’étendre avec Ballerina

Film d’action au concept simple mais à l’esthétique marquante, John Wick a été le point de départ d’une franchise qui continue de se développer. Le long-métrage sorti en 2014 a eu trois suites. Puis un spin-off sorti en 2023, sous la forme d’une mini-série, Le Continental. Cette année, ce sera au tour d’un autre spin-off – cette fois un long-métrage – d’arriver sur nos écrans : Ballerina.

Ballerina met en lumière Eve Macarro, une danseuse de ballet recrutée par l’organisation d’assassins Ruska Roma. Après avoir été formée pour devenir une redoutable tueuse, celle-ci décide de se lancer dans une quête vengeresse des responsables de la mort de son père.

Keanu Reeves est de retour dans le nouveau trailer du film !

Fidèle à la franchise dont elle est issue, Ballerina tease plusieurs scènes d’affrontements explosives dans sa nouvelle bande-annonce. Incarné par Ana De Armas, le personnage principal se bat notamment avec une lance à eau face à un lance-flammes ! Le personnage joué par Norman Reedus fait également une apparition dans ces images.

Ce trailer fait aussi revenir deux membres majeurs de l’univers de John Wick. À savoir Winston et Charon, les personnages joués respectivement par Ian McShane et le regretté Lance Reddick, pour ce qui est sa dernière apparition à l’écran avant sa mort. Et les images nous montrent également un retour très attendu. Car Keanu Reeves y réapparaît dans le rôle de John Wick.

Sortie dans les salles en juin

Si elle n’est pas présente dans ces images, Anjelica Huston sera aussi de retour dans Ballerina. En tout cas, l’association entre Eve Macarro et John Wick promet de faire des étincelles. On ne sait pas encore si Keanu Reeves aura un rôle important le film, ou s’il n’y fera qu’une courte apparition. Pour avoir la réponse à cette question, il faudra se rendre dans les salles dans plusieurs mois.

Ballerina sortira le 4 juin prochain dans les cinémas français. Après cela, on ne sait pas encore si la franchise John Wick se poursuivra. Interrogé sur le sujet en octobre 2024, le réalisateur Chad Stahelski a donné une réponse assez floue. Il faudra donc attendre pour savoir ce que le futur réserve à la saga.