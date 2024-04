Bambi prépare un massacre dans le teaser de la version horrifique

L'adorable Bambi va devenir une créature mortelle dans "Bambi: The Reckoning". Le film d'horreur, produit par le créateur de "Winnie the Pooh: Blood and Honey", se dévoile avec un premier teaser.

La version horrifique de Bambi se dévoile

Après avoir imaginé Winnie l'Ourson en tueur en série, le cinéma continue de s'emparer de classiques de Disney pour en proposer des versions horrifiques. La prochaine victime de cette drôle de lubie sera Bambi, dans Bambi: The Reckoning. Réalisé par Dan Allen, le film devrait être dans la lignée de Winnie the Pooh: Blood and Honey. Ce qui n'est pas forcément rassurant puisque celui-ci a été élu pire film de 2023 aux Razzie Award. Pour autant, le long-métrage réalisé avec un micro-budget avait été largement rentable, engrangeant plus de 5 millions de dollars de recettes dans le monde.

Rhys Frake-Waterfield a donc décidé de faire une suite, Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2, qui a reçu des retours étonnamment positifs de la part des premiers spectateurs (81% d'avis favorables sur Rotten Tomatoes). C'est aussi lui qui produit ce Bambi: The Reckoning, qui se dévoile avec un premier teaser (en une d'artcle).

On découvre dans la vidéo promotionnelle deux hommes qui s'entraînent à chasser. Le premier demande au second s'il a déjà chassé un cerf. On imagine qu'ils seront les responsables de la mort de la mère de Bambi, et que l'animal déchainera ensuite sa colère. On peut d'ailleurs l'apercevoir en train de s'attaquer à une voiture. La vidéo est courte, mais donne une bonne idée du nanar qui se prépare...

Pinocchio et Peter Pan sont les prochains

Outre Winnie l'Ourson et Bambi, d'autres personnages popularisés par Disney vont avoir un traitement horrifique similaire, puisque leurs œuvres d'origine sont tombées dans le domaine public - Bambi est adapté du roman de Felix Salten Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois publié en 1923. Rhys Frake-Waterfield ne compte pas s'arrêter là. Le réalisateur semble avoir trouvé le bon filon puisqu'il va ensuite produire Pinocchio: Unstrung et mettre en scène Peter Pan's Neverland Nightmare, avant de réunir tout ce beau monde comme les Avengers.

Nul doute que certains trouveront du plaisir devant ces films. Encore faudrait-il qu'ils nous parviennent. Si Winnie the Pooh: Blood and Honey est sorti en VOD chez nous le 18 juillet 2023, les prochaines productions horrifiques de Rhys Frake-Waterfield n'ont pas encore de date.