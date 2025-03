Bande-annonce Freaky Friday 2 : Tess et Anna de retour dans la suite du film culte

Vingt-deux ans après la sortie de "Freaky Friday", la suite du film culte est prête à être dévoilée. Avant sa sortie l’été prochain, sa première bande-annonce a été partagée.

Freaky Friday 2, la suite d’un film culte

Adapté du roman de Mary Rogers, Freaky Friday - Dans la peau de ma mère est sorti en 2003. Porté par Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan, le film se concentre sur Tess et Anna Coleman, une mère et sa fille aux relations conflictuelles. La première est une brillante psychologue et la seconde une lycéenne pas vraiment assidue à l’école. Un jour, un choc mystique vient bouleverser leur vie : Tess et Anna se réveillent chacune dans le corps de l’autre.

Suite à sa sortie en 2003, la comédie de Mark Waters est devenue culte. Devant la popularité du film, des rumeurs sur une potentielle suite ont circulé pendant plusieurs années. Jusqu’à ce que ce second film soit officialisé en mai 2023. Près de deux ans après, Freaky Friday 2 - Encore dans la peau de ma mère vient de dévoiler sa première bande-annonce.

La même formule que dans le premier film

Comme le montre la bande-annonce de Freaky Friday 2, cette suite reprend le même concept que le premier film. On assiste donc de nouveau à des personnages qui se retrouvent forcés de vivre dans le corps d’autres.

Il y a toutefois un changement. Cette fois, Anna échange son corps avec celui de sa fille, Harper. De son côté, Tess se retrouve dans la peau de la future belle-fille d’Anna, Lily. Mais, une fois encore, les principales protagonistes décident de maintenir les apparences jusqu’à ce que les choses rentrent dans l’ordre et qu’elles retrouvent leur propre corps.

Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan retrouvent leurs personnages

Tess et Anna sont toujours jouées par Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Chad Michael Murray, l’interprète de Jake dans le premier film, est également de retour. Les deux principales nouvelles-venus sont incarnées par Julia Butters et Sophia Hammons. La première joue Harper et la seconde Lily.

Derrière la caméra, Mark Waters n’est pas revenu diriger cette suite. Il a laissé sa place à Nisha Ganatra. Le scénariste a également changé. Alors que le premier film avait été écrit par Heather Hach et Leslie Dixon, Jordan Weiss s’est occupé de l’écriture du nouveau long-métrage.

Freaky Friday 2 - Encore dans la peau de ma mère sortira le 6 août 2025 dans les salles françaises.