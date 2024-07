Les premières images de Gladiator 2 ne font pas (du tout) l'unanimité

La diffusion de la bande-annonce de "Gladiator 2" a été un événement mondial. Mais si d'un côté elle annonce un spectacle grandiose, elle a aussi provoqué une très importante levée de boucliers à propos de certains des choix qui ont été faits pour ces premières images.

Une bande-annonce ratée ?

Le 9 juillet 2024, les fans du film Gladiator et de grand spectacle cinématographique ont enfin pu découvrir la première bande-annonce de Gladiator 2, sa suite tant attendue. Réalisé par Ridley Scott, avec Paul Mescal dans le rôle principal ainsi que notamment Denzel Washington et Pedro Pascal dans des rôles-clés, Gladiator 2 est un film-événement et le plus gros titre que sort cette année Paramount Pictures. Les enjeux sont donc très élevés, après le succès triomphal du chef-d'oeuvre de Ridley Scott sorti en 2000, et malheureusement ces premières images ne semblent pas avoir largement convaincu...

Gladiator 2 ©Paramount Pictures

En effet, comme le relève The Hollywood Reporter, si la bande-annonce a été visionnée dans le monde un très grand nombre de fois en trois jours (environ 215 millions de vues sur les différentes plateformes), sur YouTube à la date du 12 juillet les "likes" s'élevaient à 133 000. Et les "dislikes" à 279 000... Un ratio largement négatif, qui s'accompagne de milliers de commentaires de fans se disant déçus, perplexes et agacés.

Un choix musical qui détone

Premier point qui a troublé le plus une très grande partie des fans, l'utilisation du morceau "No Church In the Wild" de Jay-Z et Kanye West. Un morceau de hip hop célèbre et très abouti, mais qui n'a pas forcément sa place dans un péplum romain. A priori, ce titre ne devrait pas être dans le film. Celui-ci devrait se montrer en réalité bien plus classique et orchestral sur sa direction musicale. Et il est courant qu'une bande-annonce utilise un titre sans aucun lien avec le cadre, le sujet et la bande originale du film qu'elle présente. Il n'empêche, après les compositions de Hans Zimmer et les chants de Lisa Gerrard pour le film de 2000, l'ambiance qui résulte de ce choix est radicalement différente, et légitimement perturbante.

Des images qui en disent beaucoup trop

Second reproche - compréhensible -, le montage linéaire et généreux de la bande-annonce montre beaucoup du film et de son histoire. On comprend déjà ainsi le parcours de Lucius (Paul Mescal), qu'on devine être soldat avant d'être fait prisonnier et rendu esclave, puis revenant à Rome en gladiateur assoiffé de vengeance. Il est aidé dans son parcours vengeur par le personnage incarné par Denzel Washington, qui semble assez proche de Proximo, propriétaire d'une "écurie" de gladiateurs dans Gladiator.

Une grande scène de bataille, l'entraînement au combat de gladiateurs, le destin de Rome au bout du glaive et d'un combat dans l'arène, deux frères empereurs, dont un qui présente un profil très proche de celui de Commode (Joaquin Phoenix) dans le film de 2000... Si Gladiator 2, comme Top Gun : Maverick à sa manière, devrait naturellement être une suite composée de plusieurs séquences remake du premier film, cette bande-annonce très explicite témoigne peut-être d'un petit défaut d'inspiration et peut aller contre les attentes liées au film, en y répondant bien trop tôt.

Macrinus (Denzel Washington) - Gladiator 2 ©Paramount Pictures

On peut par ailleurs noter l'ignorance et la bêtise crasse de certains commentateurs, qui remettent en cause la présence de l'acteur légendaire Denzel Washington au casting et dans ses images, au titre de sa couleur de peau. Une bêtise raciste doublée d'une méconnaissance de l'histoire, l'empire romain ayant été constitué de populations métissées, avec de nombreux dignitaires, gouverneurs, militaires et figures importantes de la société issues d'ethnies africaines et nord-africaines. Si ces commentaires sont odieux et n'ont leur place nulle part, ils constituent néanmoins tristement la troisième raison de la mauvaise réception en ligne de la bande-annonce.

Le doute s'installe...

Cette réception très mitigée de ce premier trailer, en dépit du spectacle renversant qu'il promet, prend peut-être aussi sa source dans l'appréciation de la filmographie récente de Ridley Scott. En effet, depuis 2007 et American Gangster, le cinéaste britannique a soufflé le chaud et le très froid, entre petits échecs et films anecdotiques. Et une paire seulement de réalisations remarquables passées quasi inaperçues, comme Cartel en 2013 ou principalement l'excellent Le Dernier Duel en 2021. Après la performance très contrastée de Napoléon en 2023, Gladiator 2 fera-t-il ainsi honneur à Gladiator en se rangeant dans la catégorie des grands films de son auteur ? Ou sera-t-il à classer parmi ses réalisations anecdotiques ?

Réponse dans les salles le 13 novembre 2024.