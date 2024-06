"Une des plus grandes séquences d'action jamais filmées" sera dans Gladiator 2

"Gladiator 2" continue de faire parler de lui. Le film promet d'être impressionnant avec des scènes folles et une séquence d'action qui serait tout simplement mémorable.

Gladiator 2 continue de vendre du rêve

Jusqu'à présent, on n'a pas vu grand chose de Gladiator 2, si ce n'est quelques images volées du tournage. On ne sait donc pas à quoi ressemblera la suite du film culte de Ridley Scott. Et pourtant, depuis des mois, l'engouement grandi autour de ce projet, bien aidé par les déclarations des personnes impliquées. On a ainsi appris que les patrons de Paramount avait été "époustouflés" par le résultat, et que le long-métrage contiendrait des séquences folles et sanglantes. En même temps, on n'en attend pas moins du réalisateur de Napoléon (2023), étant donné qu'il aurait eu à disposition un budget faramineux.

On attend toujours que Paramount dévoile une bande-annonce pour commencer à se faire une idée de ce que sera vraiment Gladiator 2. Rien à l'horizon pour l'instant, alors que le film devrait sortir en novembre prochain. Par contre, le teasing continue de plus belle avec cette fois Mark Viane, chargé de la distribution de Paramount à l'international, qui a profité du salon CineEurope 2024 (via Comingsoon) pour en rajouter une couche. En plus d'avoir montré aux personnes présentes une bande-annonce inédite et des séquences mettant en scène Paul Mescal et Pedro Pascal, le dirigeant a affirmé qu'il y aurait dans le film "une des plus grandes séquences d'action jamais filmées".

Un succès quasi-obligatoire pour Paramount

Sachant que, du côté de Paramount, on a pu voir des productions assez généreuses en termes d’action - entre Top Gun, la saga Transformers ou les films Mission Impossible - on peut dire que Mark Viane y va fort. Mais ce dernier a ensuite été accompagné dans sa déclaration par Ridley Scott qui, au cours d'une vidéo, a promis que "l'attente valait bien le coup". On l'espère pour notre plus grand plaisir, mais aussi pour Paramount qui joue gros. Comme dit précédemment, Gladiator 2 aurait coûté très cher. Et le studio va avoir besoin d'un gros carton pour rentabiliser ça. Sauf que ce n'est pas le seul blockbuster à venir qui est dans cette situation.

Mission : Impossible 8 a, lui aussi, été couteux, notamment à cause de plusieurs reports du tournage et de la sortie repoussée. Actuellement, le budget serait de 300 millions de dollars. Sachant que l'aventure précédente de Tom Cruise n'a pas très rentable, ne rapportant "que" 567 millions de dollars pour un budget d'environ 290 millions de dollars. Alors que les deux films devraient sortir à quelques mois d'intervalle (novembre 2024 pour Gladiator 2 et mai 2025 pour MI8), nul doute que Paramount fera tout pour s'assurer un double succès.