Bande-annonce Jurassic World 3 : avez-vous remarqué tous les clins d'oeil à Jurassic Park ?

La première bande-annonce de Jurassic World 3 "Le Monde d'après" a enthousiasmé les fans de la saga. Notamment car elle multiplie les clins d'oeil à Jurassic Park.

Jurassic World 3 : bienvenue dans Le Monde d'après

Le 8 juin, la saga Jurassique touchera à sa fin. Après trois décennies, les dinosaures ramenés à la vie par Steven Spielberg vont faire leurs adieux. En effet, Jurassic World : Le Monde d'après aura la lourde tâche de clore les deux trilogies. Et il le fera de la plus belle des manières en réunissant les stars des deux sagas. Ainsi, Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) et Jeff Goldblum (Ian Malcolm) se joindront à Chris Pratt (Owen Grady) et Bryce Dallas Howard (Claire Dearing).

Jurassic World : Le Monde d'après © Universal Pictures

Ensemble, ils devront trouver une solution pour la survie de l'humanité face au retour des dinosaures en liberté qui cause bien des soucis de cohabitation...

Des clins d'oeil à Jurassic Park dans la bande-annonce

La bande-annonce de Jurassic World : Le Monde d'après a été dévoilée hier par Universal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a emballé les fans ! Épique et impressionnante, elle renferme également de nombreux clins d'oeil à la saga Jurassic Park. Les avez-vous tous remarqués ?

La chambre de résonance du raptor et la photo d'Ellie et Alan

Lorsque Ellie tente de convaincre Alan de la rejoindre dans cette nouvelle aventure, elle le retrouve dans sa tente. Ce décor rappelle évidemment le début de Jurassic Park, lorsque John Hammond débarquait dans leur caravane pour leur proposer le voyage de leur vie. Presque 30 ans plus tard, le décor n'a quasiment pas changé, et Alan Grant a même conservé quelques souvenirs...

Jurassic World : Le Monde d'après © Universal Pictures

En effet, en arrière plan, on remarque une photo d'Ellie et de lui-même à l'époque du premier film, de même que la chambre de résonance de raptor qu'Alan avait eue dans Jurassic Park 3.

Le retour du Dilophosaurus

Tout le monde se rappelle de l'attaque du Dilophosaurus dans le premier Jurassic Park. D'apparence inoffensive, ce petit carnivore tuait Dennis Nedry dans sa voiture, juste après son vol d'embryons. Il sera de retour dans Le Monde d'après, et son apparition dans la bande-annonce rappelle très fortement la séquence du premier film !

Jurassic World : Le Monde d'après © Universal Pictures

Ellie et ses lunettes

La première fois qu'Ellie et Alan voient des dinosaures en liberté est une scène culte du premier film. On se souvient de la réaction de la première : elle se trouve dans la Jeep et enlève ses lunettes car elle n'en croit pas ses yeux. La bande-annonce de Jurassic World : Le Monde d'après rend hommage à ce moment, jusque dans la tenue qu'elle porte !

Jurassic World : Le Monde d'après © Universal Pictures

La grosse dinde

Une autre scène culte du premier film est lorsqu'Alan Grant défend le fait que les dinosaures seraient plus proches des oiseaux que des reptiles. Et qu'un enfant lui répond "ça n'a pas l'air très effrayant, c'est juste comme une grosse dinde !". Et qu'il l'humilie en lui faisant une démonstration de que cette "grosse dinde" pourrait lui faire.

Justice sera rendue au Dr. Grant puisque pour la première fois, un de ces spécimens de raptors à plumes sera présent. Il s'agit d'un Deinonychus. Et il ressemble effectivement à un (très) gros oiseau...

Jurassic World : Le Monde d'après © Universal Pictures

N'hésitez pas à nous dire en commentaires si vous avez remarqué d'autres clins d'oeil !