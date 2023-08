Barbenheimer : "Oppenheimer" en feu, "Barbie" plus grand succès de Warner Bros.

Le phénomène ne faiblit pas, avec un nouveau week-end glorieux au box-office américain et mondial pour les films de Greta Gerwig et de Christopher Nolan, "Barbie" et "Oppenheimer".

"Barbenheimer" toujours au top

Le cinéma se porte-t-il bien ? Fortement secoué par une pandémie et aux prises avec les nouvelles dynamiques du streaming et le développement des technologies d'intelligence artificielle, sa situation reste fragile. Mais il est certain qu'au niveau global la séquence de l'été 2023 restera celle d'une performance historique, avec la sortie conjointe et le phénoménal succès de Barbie et Oppenheimer. "Barbenheimer", c'est au 28 août 2023 plus de 2,117 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, 45 jours après leur sortie sur la plupart des territoires.

J. Robert Oppenheimer - Oppenheimer ©Universal Pictures

La performance est remarquable sur plusieurs aspects. D'abord, les deux films ne se sont finalement pas cannibalisés en sortant le même jour. Aussi, Barbie et Oppenheimer ne font ni l'un ni l'autre partie d'une franchise ou univers cinématographique établi, bien que Barbie profite évidemment de la popularité planétaire du jouet. Hors franchise donc, Oppenheimer réussit en outre une performance exceptionnelle pour un genre, celui du drame biographique et historique, qui n'est pas le plus populaire. Avec 777 millions de dollars encaissés dans le monde, le film de Christopher Nolan se rapproche rapidement des 837 millions d'Inception. Long-métrage qu'il a d'ailleurs déjà dépassé sur le sol nord-américain.

Barbie devient le plus grand succès de Warner Bros.

Le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling continue de tracer sa route au box-office américain et mondial, et va donc dépasser Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie. Jusque-là, le dernier film de la saga magique (2011), détenait le titre du plus grand succès au box-office mondial de Warner Bros, avec 1,342 milliard de dollars encaissés. Une marque que Barbie va très vite dépasser, ayant terminé le week-end nord-américain avec 17 nouveaux millions de dollars, pour un total domestique qui frise les 600 millions de dollars et un total mondial à 1,340 milliard de dollars de recettes.

Barbie ©Warner Bros.

La performance est historique, et Barbie devrait ainsi sur sa lancée dépasser prochainement le plus grand succès à ce jour de l'année 2023, Super Mario Bros., le film et son 1,36 milliard de dollars de recettes mondiales.