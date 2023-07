Barbie 2 : une suite est-elle déjà prévue ?

Alors que "Barbie" a le potentiel pour devenir le phénomène cinématographique de l'année, la question d'une suite se pose. Le "New York Times" a interrogé la réalisatrice Greta Gerwig sur un éventuel deuxième volet.

Barbie cartonne au cinéma

Avec sa première adaptation live, la poupée créée par Ruth Handler et commercialisée par Mattel depuis 1959 a fait une arrivée fracassante dans les salles obscures. Troisième réalisation en solo de Greta Gerwig après Lady Bird et Les Filles du Docteur March, Barbie totalise plus de 382,4 millions de dollars de recettes mondiales en une semaine d'exploitation.

Barbie (Margot Robbie) - Barbie ©Warner Bros.

Le long-métrage a effectué le meilleur démarrage de l'année, battant Super Mario Bros, le film. Il s'agit également du meilleur démarrage pour un film mis en scène par une réalisatrice, devant Captain Marvel coréalisé par Anna Boden et Ryan Fleck ainsi que Wonder Woman de Patty Jenkins. Et étant donné que ce n'est que le début, Barbie a le potentiel de battre d'autres records.

Une suite déjà prévue par Greta Gerwig ?

Dans ce film, la version stéréotypée incarnée par Margot Robbie revit inlassablement la même journée merveilleuse à Barbieland. Alors qu'elle se met à songer à la mort et que ses talons commencent à toucher le sol, elle apprend qu'elle n'a d'autre choix que de se rendre dans le monde réel pour comprendre ce qui ne tourne pas rond. En chemin, elle s'aperçoit que Ken (Ryan Gosling) s'est glissé dans ses bagages. Arrivé au "pays de Californie", ce dernier découvre le patriarcat, qu'il compte bien rapporter à Barbieland.

Barbie (Margot Robbie) - Barbie ©Warner Bros.

Le long-métrage de Greta Gerwig n'ouvre pas forcément sur une suite. Mais alors que Barbie s'impose comme l'un des phénomènes cinématographiques de l'année et a ses chances pour devenir le plus gros succès de 2023, le New York Times a demandé à la cinéaste si elle envisage un deuxième opus.

À l'heure actuelle, le fait de transformer Barbie en franchise n'est pas à l'ordre du jour pour la réalisatrice, même si elle n'exclut pas totalement la possibilité de revenir à cet univers à l'avenir :