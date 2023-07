Barbie : Greta Gerwig s'est battue pour garder l'une des meilleures scènes du film

[ATTENTION, cet article contient des spoilers !] Dans l'une des scènes les plus touchantes de "Barbie", l'héroïne incarnée par Margot Robbie échange brièvement avec une vieille dame assise à un arrêt de bus. Un moment capital pour la réalisatrice Greta Gerwig, qui a dû insister pour qu'il ne soit pas coupé au montage.

Barbie : la désillusion d'une poupée

Pour sa troisième réalisation en solo après Lady Bird et Les Filles du Docteur March, Greta Gerwig s'attaque à un monument de l'industrie du jouet. Avec Barbie, la poupée créée par Ruth Handler et commercialisée par Mattel depuis 1959 a droit à son premier film live, porté par Margot Robbie. Cette dernière prête ses traits à la version stéréotypée de la poupée, qui revit inlassablement la même journée, les mêmes moments de détente à la plage, les mêmes chorégraphies et la même fête en compagnie d'autres Barbie et sous les regards admiratifs de nombreux Ken, et d'Allan (Michael Cera).

Barbie (Margot Robbie) - Barbie ©Warner Bros.

Un matin pas comme les autres, Barbie se rend compte que ses talons touchent le sol et qu'elle se pose de plus en plus de questions existentielles. Elle comprend qu'elle doit se rendre dans le monde réel afin de comprendre le mal-être de sa propriétaire, dans le but de rétablir leur connexion et de reprendre sa vie enchantée. Mais dans le "pays de Californie", elle s'aperçoit que les espoirs que les Barbie sont censées donner aux petites filles ne portent pas toujours leurs fruits, brisés par un système patriarcal particulièrement coriace. Un système qui plaît beaucoup à Ken (Ryan Gosling), déterminé à l'imposer à Barbieland.

Une scène capitale pour Greta Gerwig

Dans le monde réel, les désillusions sont donc nombreuses et les rencontres souvent peu glorieuses, à commencer par celle avec le PDG de Mattel interprété par Will Ferrell et son armée de cadres. Mais dans cet univers morose, où les fluctuations émotionnelles, la gêne et le manque de confiance en soi règnent, Barbie croise aussi quelques personnes inspirantes, à l'image de Gloria (America Ferrera) et sa fille Sasha (Ariana Greenblatt), mais aussi d'une dame âgée qui patiente à un arrêt de bus. Au cours d'une scène particulièrement touchante, Barbie réalise la beauté que peuvent avoir les effets du temps et complimente ce personnage, qui ravive en elle la flamme en train de s'éteindre.

La femme sur le banc (Ann Roth) - Barbie ©Warner Bros.

Un moment que certains membres de la production souhaitaient couper au montage. C'était sans compter sur l'insistance de Greta Gerwig, qui a expliqué lors d'un entretien pour Rolling Stone (via Variety):

J'aime tellement cette scène. La vieille dame assise sur le banc est la costumière Ann Roth. C'est une légende. C'est un moment qui, dans un sens, ne mène nulle part. Et durant les premières versions du montage, il a été suggéré (de la couper parce que ça ne changeait rien à l'histoire). Et j'ai dit : 'Si je coupe cette scène, je ne sais pas de quoi parle le film'. (...) Pour moi, c'est le coeur du film. La manière dont Margot joue est si douce et libre.

La cinéaste a également déclaré à New York Times :