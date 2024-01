Barbie aux Oscars 2024 : le coup de gueule de Ryan Gosling

Si le film "Barbie" a été nommé à huit reprises aux Oscars, il ne figure pas dans les catégories meilleure réalisation et meilleure actrice. Deux absences que de nombreux spectateurs ne comprennent pas, pas plus que Ryan Gosling, l'interprète de Ken, qui a lui eu droit à une nomination.

Oscars 2024 : Margot Robbie et Greta Gerwig absentes des nominations

C'est ce mardi 23 janvier que les nominations pour les Oscars 2024 ont été dévoilées par la prestigieuse Academy. Si Barbie en a récolté huit (dont celles de meilleur film, meilleure adaptation, meilleur acteur dans un second rôle pour Ryan Gosling et meilleure actrice dans un second rôle pour America Ferrera), Greta Gerwig n'est pas présente dans la liste des nommés pour la meilleure réalisation, pas plus que Margot Robbie dans la liste des actrices nommées.

Une décision que de nombreux fans du film mettant en scène la célèbre poupée ne comprennent pas. Et pas seulement.

Ryan Gosling monte au créneau

Ryan Gosling, l'interprète de Ken, qui a lui eu le privilège d'être nommé aux Oscars, a déclaré dans un communiqué (via Variety) qu'il ne comprenait pas la décision de l'Academy d'évincer Greta Gerwig et Margot Robbie. S'il se dit très honoré d'avoir eu droit à cette distinction, il a tenu à préciser qu'il n'y aurait pas de Ken sans Barbie, et qu'il n'y aurait pas de Barbie sans Greta Gerwig :

L'impact de ce film n'aurait jamais été le même sans le talent, la détermination et le génie de ces femmes. Dire que je suis déçu qu'elles ne soient pas nominées dans leurs catégories respectives ne suffirait pas à exprimer mes sentiments. En dépit de toutes les difficultés, armées seulement de quelques poupées inexpressives, peu vêtues, et fort heureusement sans parties intimes, elles ont su nous faire rire, toucher nos cœurs, influencer la culture et marquer l'histoire. Leur travail mérite d'être reconnu au même titre que celui des autres nominés tout aussi dignes. Cela étant dit, je suis vraiment ravi pour America Ferrera et pour les autres artistes extraordinaires qui ont apporté leurs talents pour faire de ce film une véritable révolution.

A déclaré Ryan Gosling. Sa collègue, America Ferrera, a, elle aussi, tenu à rajouter son grain de sel sur cette omission :

Greta a accompli pratiquement tout ce qu'un réalisateur pourrait faire pour le mériter. Elle a créé cet univers, et a pris quelque chose qui n'avait pas de valeur intrinsèque pour la plupart des gens pour en faire un phénomène mondial. C'est décevant de ne pas la voir sur cette liste. Et ce que Margot a accompli en tant qu'actrice est tout simplement incroyable.