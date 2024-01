Oscars 2024 : découvrez la liste complète des nominations

2023, grande année de cinéma ? La liste des nominations pour la 96e cérémonie des Oscars, qui se tiendra à Los Angeles le 10 mars 2024, a été dévoilée. Alors, "Barbie" et "Oppenheimer" sont-ils ultra-favoris ? Combien et quelles nominations pour "Anatomie d'une chute" ? Découvrez ci-dessous tous les nommés aux Oscars 2024.

Oppenheimer et Pauvres créatures en tête, Anatomie d'une chute bien placé

Sans vraiment de surprise, Oppenheimer de Christopher Nolan fait figure de grand favori pour ces Oscars 2024 avec pas moins de 13 nominations, dont Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur acteur, meilleur acteur dans un second rôle, Meilleure actrice dans un second rôle et Meilleur scénario adapté. Autre film qui tire son épingle du jeu, Pauvres créatures, avec 11 nominations. Le film de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon reçoit lui 10 nominations, et Barbie "seulement" 8.

Par ailleurs, si La Passion de Dodin Bouffant n'a finalement pas été retenu dans la catégorie Meilleur film international, le cinéma français est à la fête puisqu'Anatomie d'une chute de Justine Triet compte 5 nominations dans les catégories suivantes : Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur scénario original, Meilleure actrice et Meilleur montage.

Nominations aux Oscars 2024

Meilleur film

Oppenheimer ©Universal Pictures

Meilleur film international

Le Cercle des Neiges

The Teacher's Lounge

Perfect Days

Moi, capitaine

La Zone d'intérêt

Meilleure réalisation

Christopher Nolan - Oppenheimer

Martin Scorsese - Killers of the Flower Moon

Jonathan Glazer - La Zone d'intérêt

Yorgos Lanthimos - Pauvres créatures

Justine Triet - Anatomie d'une chute

Anatomie d'une chute ©Le Pacte

Meilleur scénario original

Meilleur scénario adapté

Pauvres créatures - Tony McNamara

La Zone d'intérêt - Jonathan Glazer

Jonathan Glazer Oppenheimer - Christopher Nolan

American Fiction - Cord Jefferson

Barbie - Greta Gerwig et Noah Baumbach

Meilleur acteur

Meilleure actrice

Mollie Burkhart (Lily Gladstone) - Killers of the Flower Moon ©Paramount Pictures

Meilleur acteur dans un second rôle

Meilleure actrice dans un second rôle

Meilleure photographie

Meilleur son

The Creator - Ian Voigt, Erik Aadahl, Ethan Van der Ryn, Tom Ozanich et Dean Zupancic

Maestro - Steven A. Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich et Dean Zupancic

Mission: Impossible - Dead reckoning, Partie 1 - Chris Munro, James H. Mather, Chris Burdon et Mark Taylor

Oppenheimer - Willie Burton, Richard King, Gary A. Rizzo et Kevin O'Connell

La Zone d'intérêt - Tarn Willers et Johnnie Burn

Meilleur montage

Anatomie d'une chute - Laurent Sénéchal

Pauvres créatures - Yorgos Mavropsaridis

Winter Break - Kevin Tent

Killers of the Flower Moon - Thelma Schoonmaker

Oppenheimer - Jennifer Lame

Meilleurs effets visuels

Les Gardiens de la Galaxie, vol. 3 - Stephane Ceretti, Alexis Wajsbrot, Guy Williams et Theo Bialek

Godzilla Minus One - Kiyoko Shibuya et Takashi Yamazaki

Spider-Man : Across the Spider-Verse - Michael Lasker, Alan Hawkins, Bret St. Clair et Pav Grochola

Napoleon - Charles Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco et Neil Corbould

Charles Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco et Neil Corbould The Creator - Jay Cooper, Ian Comley, Andrew Roberts et Neil Corbould

Pauvres créatures ©Disney

Meilleurs décors et direction artistique

Killers of the Flower Moon - Jack Fisk et Adam Willis

Pauvres créatures - Shona Heath, James Price et Szusza Mihalek

Barbie - Sarah Greenwood et Katie Spencer

Oppenheimer - Ruth De Jong et Claire Kaufman

Napoleon - Arthur Max et Elli Griff

Meilleurs costumes

Pauvres créatures - Holly Waddington

Barbie - Jacqueline Durran

Oppenheimer - Ellen Mirojnick

Killers of the Flower Moon - Jacqueline West

Napoleon - Janty Yates et dave Crossman

Killers of the Flower Moon ©Paramount Pictures

Meilleurs maquillages et coiffures

Pauvres créatures

Maestro

Oppenheimer

Le Cercle des neiges

Golda

Meilleure musique de film

American Fiction - Laura Karpman

Indiana Jones et le cadran de la destinée - John Williams

Killers of the Flower Moon - Robbie Robertson

Oppenheimer - Ludwig Göransson

Pauvres créatures - Jerskin Fendrix

Meilleure chanson originale

It Never Went Away- American Symphony - Jon Batiste et Dan Wilson

I’m Just Ken - Barbie - Mark Ronson et Andrew Wyatt

What Was I Made For ? - Barbie - Billie Eilish et Finneas O’Connell

The Fire Inside - Flamin’ Hot - Diane Warren

Wahzhazhe (A song for my people) - Scott george

Barbie ©Warner Bros.

Meilleur documentaire

The Eternal Memory

Les Filles d'Olfa

To Kill a Tiger

20 jours à Marioupol

Bobi Wine : The People's President

Meilleur film d'animation

Le Garçon et le héron

Elemental

Nimona

Mon ami robot

Spider-Man : Across the Spider-Verse

Meilleur court-métrage

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar

Meilleur court-métrage d'animation