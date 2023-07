Barbie : cette scène peu ragoûtante à laquelle on a échappé

La réalisatrice du film "Barbie" Greta Gerwig a déclaré avoir coupé une scène au montage final en raison de la mauvaise réaction des premiers spectateurs. Il s'agissait d'une scène à base de pets. Et bon appétit bien sûr !

Barbie : du jouet au film événement

Sorti il y a moins de dix jours, le film Barbie réalisé par Greta Gerwig a déjà récolté un demi-milliard au box-office mondial. Un immense succès pour ce long-métrage porté par Margot Robbie et Ryan Gosling, qui s'annonce déjà comme l'un des hits de cette année 2023.

Pour rappel, le film se déroule à Barbieland, un monde féerique, où vivent les "vraies" Barbie, ainsi que les "vrais" Ken. Mais le jour où l'une d'elles commence à avoir des pensées morbides, tout se complique. Elle part alors en direction du vrai monde pour retrouver la propriétaire de sa poupée, en raison de laquelle elle se détraque. Barbie découvre alors avec horreur la réalité du monde humain, gangréné par le patriarcat. De son côté, Ken découvre qu'un monde gouverné par les hommes (et les chevaux) est possible, et il entend bien retourner à Barbieland pour s'imposer... C'est le début des ennuis.

Barbie © Warner Bros. Pictures

Une scène peu ragoûtante

Si le film Barbie regorge de séquences humoristiques, notamment grâce à la performance de Ryan Gosling dans le rôle de Ken, il y a une séquence que la réalisatrice trouvait drôle qui n'a finalement pas été conservée. Dans une interview donnée à IndieWire, Greta Gerwig a ainsi révélé que le film contenait initialement une séquence qu'elle qualifie d'"opéra de pets" mais que le public de test n'a pas trouvée drôle. Elle n'a ainsi pas été conservée dans le montage final.

La réalisatrice et son monteur Nick Houy, qui ont déjà travaillé ensemble sur Lady Bird et Les Filles du Docteur March, ont toujours essayé de glisser une blague de pets dans chacun de leurs films, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi.

Nous avions beaucoup de blagues de pets dans celui-ci, donc je pensais qu'il y avait une chance que nous en mettions une. Beaucoup plus de chances que dans "Les Filles du Docteur March". C'est dommage. Nous avions toute une scène de pets, en quelque sorte, dans celui-ci. Dommage qu'elle n'ait pas été conservée. Elle était mal placée aussi. Nous devons l'intégrer à un moment narratif plus significatif la prochaine fois. C'est mon plan

a déclaré Nick Houy. Vivement leur prochaine collaboration donc...