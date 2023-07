Après Barbie, Mattel prévoit beaucoup d'autres films sur ses jouets

Fort du succès retentissant de Barbie à travers le monde, la société Mattel prévoit de lancer d’autres adaptations tirées de son catalogue de jouets. En tout, ce sont 14 films qui sont prévus.

Barbie : un succès mondial qui bat des records

En une semaine d’exploitation seulement, Barbie a battu des records. Le film de Greta Gerwig signe le meilleur démarrage de l’année sur le territoire nord-américain avec 155 millions de dollars récoltés, devançant par la même occasion Super Mario Bros le film et ses 146 millions de dollars. Plus anecdotique, Barbie a signé le meilleur démarrage de l’histoire pour un film réalisé par une femme aux États-Unis. Le précédent record était détenu depuis 2017 par Patty Jenkins et son Wonder Woman (103 millions de dollars).

En France, le carton du film porté par Margot Robbie et Ryan Gosling ne se dément pas non plus. En cinq jours d’exploitation, Barbie avait déjà réuni près de 1,3 millions de spectateurs. Un succès mondial incontestable qui a convaincu la société Mattel de donner son feu vert pour d’autres adaptations de son catalogue.

Barbie © Warner Bros. Pictures

C’est en tout cas ce que révèle Vanity Fair qui a réalisé un portrait du grand patron de Mattel, Ynon Kreiz. Le PDG de l’entreprise met un point d’honneur à proposer des adaptations de qualité, même s’il reconnaît que réitérer le succès de Barbie sera chose compliquée : « Nous tenons absolument à ce que tous nos projets se démarquent et soient uniques, mais je ne peux pas affirmer que chacun des films aura autant d'écho que Barbie ».

Mattel Films prépare l’adaptation de son catalogue

Le mensuel américain indique que les deux prochains projets qui devraient succéder à Barbie sont Polly Pocket et Hot Wheels. Le premier sera réalisé par Lena Dunham et mettra en scène Lily Collins (Emily in Paris) dans le rôle principal. Le deuxième, axé sur les petites voitures, sera produit par J.J. Abrams. Une autre adaptation, de l’astronaute Major Matt Mason cette fois, serait aussi en préparation avec Tom Hanks dans le rôle du jouet commercialisé entre 1960 et 1970.

L’entreprise américaine ne compte pas s’arrêter là. Cette dernière possède de nombreuses licences de jouets qu’elle souhaite adapter au cinéma. Après les trois projets sus-cités, le New Yorker dévoilait il y a quelques semaines que Mattel Films songeait sérieusement à adapter les jeux Uno et Rock ’Em Sock ’Em Robots, par Vin Diesel, mais aussi Thomas le petit train, Barney le dinosaure violet et la Magic 8-Ball.

Se faisant, Mattel Film espère rejoindre ses confrères de LEGO, Hasbro et Playmobil qui ont lancé leurs propres adaptations. Quatre films pour l’univers des petites briques, la saga milliardaire Transformers pour Hasbro et un film, Playmobil, le film, pour la marque jouets allemande.