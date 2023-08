Barbie : cette scène post-générique que personne n'a vue

C'est un élément important des films de super-héros, et ça devait être le cas pour "Barbie" également : découvrez ce que contenait la scène post-générique du film de Greta Gerwig qui a malheureusement été coupée au montage. Peut-être qu'on pourra la retrouver dans les bonus de l'édition vidéo ?

Barbie : le hit de l'été 2023

En projet depuis de longues années du côté de Warner Bros. le film Barbie est enfin arrivé au cinéma en ce mois de juillet 2023. Et force est de constater que de nombreux spectateurs l'attendaient avec impatience ! En effet, le long-métrage mis en scène par Greta Gerwig mettant en scène Margot Robbie et Ryan Gosling attire les foules depuis sa sortie. En moins de deux semaines, le film a déjà récolté près de 800 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Une très bonne nouvelle pour l'industrie cinématographique qui vit un bel été avec en prime la sortie d'Oppenheimer de Christopher Nolan qui attire également les spectateurs en salles.

Pour rappel, l'intrigue de Barbie nous transporte dans le royaume féerique de Barbieland, où vivent les célèbres poupées Barbie et Ken. Lorsqu'une Barbie commence à éprouver des pensées sombres, elle décide de s'échapper vers le monde réel pour retrouver sa propriétaire et comprendre les raisons de son malaise. Cependant, cette quête va la confronter à la réalité d'un monde humain gangréné par le patriarcat. En parallèle, Ken découvre l'existence d'un monde où les hommes (et les chevaux) règnent en maîtres et décide de retourner à Barbieland pour y faire valoir sa place.

Une scène post-générique coupée

Greta Gerwig a dû faire des choix de montage, et n'a ainsi pas conservé certaines séquences qui lui tenaient parfois à coeur (comme cette scène peu ragoûtante). Ainsi, on apprend grâce à une interview du monteur du film Nick Houy dans Art of Cut (via ComingSoon) qu'une scène post-générique n'a pas été conservée au montage. En effet, sur son mur de travail qui présente toutes les différentes séquences du film, on remarque une scène juste après le terme "End Credits" (Générique de fin).

La scène post-générique de Barbie coupée au montage

Dans cette scène, la poupée enceinte Midge (incarnée par Emerald Fennell), est en train d'accoucher. On remarque également la présence de l'actrice Helen Mirren, la narratrice du film, qui aurait ainsi fait une apparition dans le long-métrage.