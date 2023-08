Barbie : des fans repèrent un clin d'oeil caché à la pire ennemie de la poupée

Et si le film Barbie contenait un clin d'oeil caché aux pires rivales de la poupée blonde, les Bratz ? Des fans croient l'avoir repéré lorsque Barbie débarque dans le monde réel. Et ça fait tout à fait sens !

Barbie : déjà un triomphe au box-office

Depuis sa sortie il y a moins de deux semaines, le film Barbie, réalisé par Greta Gerwig, connaît déjà un triomphe mondial au box-office, accumulant près de 800 millions de dollars de recettes. Ce long-métrage, porté par les performances endiablées de Margot Robbie et Ryan Gosling, s'affirme déjà comme l'un des grands succès de cette année 2023. De quoi donner envie à Mattel de lancer de nombreux autres films sur ses licences les plus célèbres.

L'intrigue raconte une aventure dans le monde féerique de Barbieland, où vivent les célèbres poupées Barbie et Ken. Tout bascule lorsque l'une d'entre elles commence à ressentir des pensées troublantes, déstabilisant l'harmonie du royaume. Déterminée à résoudre ce mystère, elle entreprend un voyage vers le monde réel pour retrouver sa propriétaire, à l'origine de son malaise. C'est alors que Barbie découvre avec horreur la réalité complexe et inquiétante du monde humain, dominé par les stigmates du patriarcat. Pendant ce temps, Ken fait une découverte qui pourrait bouleverser l'équilibre du pouvoir à Barbieland, et il envisage de revenir dans leur royaume pour y faire sa place.

Les Bratz présentes dans le film ?

Le film Barbie regorge de clins d'oeil à la pop culture, et des fans pensent en avoir trouvé un bien caché, qui fait référence aux rivales des poupées de Mattel : les Bratz.

En effet, lorsque Barbie débarque dans le monde réel à la recherche de sa propriétaire, elle arrive au lycée où elle fait la rencontre de Sasha et de ses amies, pas vraiment fans d'elle. Alors qu'elle pensait avoir droit à un accueil chaleureux, les adolescentes l'accablent, et finissent par la faire pleurer. Et si ces ados étaient en réalité les célèbres Bratz ?

Des fans ont en effet découvert (via New York Post) que ces quatre jeunes filles ressemblaient étrangement aux quatre premières Bratz appelées Sasha, Yasmin, Cloe et Jade. Si seule la première est nommée comme la poupée aux gros yeux, créée pour faire de l'ombre à la poupée Barbie, un autre détail pourrait aller dans le sens d'un clin d'oeil caché. En effet, la mère de Sasha la surnomme "Bunny Boo" qui serait le même surnom que la poupée Bratz Sasha selon les fans.

Cette théorie n'a pas encore été confirmée par Greta Gerwig ou un autre membre du casting du film.

Bratz vs Barbie : en guerre depuis 2001

En 2001, Carter Bryant, employé de Mattel au département "produits de collection Barbie", propose ses idées de poupées Bratz à MGA, avec des croquis préliminaires et une figurine rudimentaire. MGA lui offre un contrat de consultant, et après avoir signé, Bryant informe Mattel de sa démission. Il crée alors un prototype pour MGA, donnant naissance à Cloé, Yasmin, Sasha et Jade. Face au succès commercial des Bratz, Mattel découvre le rôle de Bryant et entame un procès en 2004 pour violation de contrat. S'ensuivent de multiples plaintes concernant la propriété des poupées Bratz, alimentant une intense rivalité entre les deux géants du jouet.