Barbie : pourquoi Ryan Gosling a failli refuser le rôle de Ken

Avant de comprendre qu'il pouvait maîtriser la Kenitude, Ryan Gosling a hésité à jouer dans "Barbie" de Greta Gerwig. L'acteur avait peur de ne pas réussir à trouver le bon ton pour le film.

Ryan Gosling : LE Ken de Barbie

Absent des écrans pendant quatre ans entre 2018 et 2022, Ryan Gosling a fait son retour par le biais de la plateforme Netflix avec le blockbuster The Gray Man. Un long-métrage qui lui a permis de faire une incursion dans le film d'action musclé, lui qui n'était jusque-là pas client des explosions et des fusillades même s'il était au coeur de courses-poursuites haletantes et de combats à mains nues brutaux dans Drive et Only God Forgives.

S'il n'est pas à étranger à la comédie, ayant notamment livré des performances réjouissantes dans Crazy, Stupid, Love et The Nice Guys, Ryan Gosling relève cette année un nouveau défi avec Barbie. Dans le long-métrage de Greta Gerwig (Lady Bird, Les Filles du docteur March), l'acteur prête ses traits à l'un des Ken, et pas des moindres.

Barbie ©Warner Bros.

Ce Ken n'est autre que celui qui accompagne l'héroïne incarnée par Margot Robbie dans le monde réel. Et dès qu'il se retrouve en dehors de Barbieland, Ken a visiblement beaucoup de mal à faire valoir le potentiel qu'il est persuadé d'avoir.

"Je doutais de ma Kenergie au départ"

En pleine promotion du long-métrage, Ryan Gosling s'est confié sur les appréhensions vis-à-vis du rôle que lui a offert Greta Gerwig. Un personnage qui lui permet de jouer avec son image de sex-symbol. De passage sur SiriusXM avec plusieurs autres membres de l'équipe, le comédien a expliqué avec humour qu'il craignait de ne pas être en phase avec la tonalité du film (via The Wrap) :

Je doutais de ma Kenergie au départ. C'était une symphonie parfaite et je ne voulais pas être le seul instrument désaccordé. Je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. (...) Mais j'ai décidé de la jouer Ken à fond. Je Kennais le matin, je Kennais la nuit et pour être honnête, je suis un peu en train de Kenner en ce moment.

Barbie est à découvrir au cinéma dès le 19 juillet 2023.