Barbie : l'allusion sexuelle de l'affiche française fait le buzz jusqu'aux USA

Warner Bros France a dévoilé une affiche géniale pour "Barbie" qui contient un double sens sexuel évident. Suffisant pour faire le buzz jusqu'aux Etats-Unis.

Barbie, une promo remarquable jusqu'à l'affiche

Avant même la sortie du film dans les salles le 19 juillet, il faut admettre que la promotion de Barbie est pour le moment plutôt réussie. Dès l'annonce du projet de Greta Gerwig, avec Margot Robbie en Barbie et Ryan Gosling en Ken, une certaine hype avait commencé à grimper. Puis sont arrivées les premières images avec une bande-annonce complètement folle et colorée.

On découvrait alors la Barbie Margot Robbie dans son univers Barbieland entourée d'autres Barbie et de nombreux Ken. Jusqu'à ce que l'héroïne parte pour le monde réel pour une aventure forcément rocambolesque.

Margot Robbie - Barbie ©Warner Bros.

Cependant, il n'y a pas qu'avec des vidéos promotionnelles que le film fait parler. Plus récemment, c'est l'affiche française du film qui a fait réagir. Dévoilée par Warner Bros France, on y voit Margot Robbie assise sur une épaule de Ryan Gosling à la manière d'une comédie romantique classique. Un élément à noter cependant, l'indication de deux phrases : "Elle peut tout faire" / "Lui, c'est juste Ken".

Le public français n'a évidemment pas manqué le double sens de la seconde phrase. "Ken" étant utilisé en verlan pour dire "niquer". Et le "c'est" se faisant entendre comme "sait", on en vient à lire "(il) sait juste ken". Un jeu de mots amusant qui participe à l'ironie le film Barbie de Greta Gerwig.

Le Ken dont tout le monde parle

Dans un premier temps, le public français s'est demandé si le service marketing de Warner Bros France avait créé ce jeu de mots volontairement. Bien qu'il semble difficile d'imaginer un tel studio passer à côté de cela, devant l'engouement de l'affiche sur les réseaux sociaux même hors de France, et notamment aux Etats-Unis, The Hollywood Reporter est allé mener son enquête.

Margot Robbie - Barbie ©Warner Bros.

Après avoir expliqué le double sens de ken et donc de cette phrase, le média américain estime qu'une telle affiche pourrait faire passer la "satire comique PG-13 de Gerwig" en "une comédie sexuelle torride classée R". Ce ne sera évidemment pas le cas quand on voit la bande-annonce. Reste que THR note que l'affiche est devenue virale et a dépassé nos frontières, avec des internautes anglophones pour traduire la signification de "ken".

THR a cherché à vérifier si le double sens était intentionnel de la part de Warner Bros France. Mais bien que le studio n'ait rien répondu à ce sujet, un responsable marketing français d'un studio concurrent estime que "c'est définitivement délibéré" et qu'il n'y a "aucun moyen qu'un francophone n'ait pas remarqué ce jeu de mots salace". Ce dernier reste en tout cas admiratif : "C'est du génie, vraiment, qu'ils aient glissé ça".

Un porte-parole de Warner Bros. Discovery a tout de même réagi au buzz créé par l'affiche :

Toutes ces discussions autour de la campagne marketing de Barbie montrent qu'il y a une grande attente et de l'enthousiasme de la part du public en France pour ce film. Nous avons hâte que les spectateurs du monde entier voient le film à sa sortie le mois prochain.

Barbie est à découvrir dans les salles le 19 juillet.