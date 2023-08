Barbie : le film interdit dans plusieurs pays du monde

Alors qu'il cartonne à travers le monde et qu'il a déjà engrangé un milliard de dollars de recettes le film Barbie a été interdit dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

Barbie cartonne au box-office

En seulement trois semaines, le film Barbie de Greta Gerwig a franchi le seuil du milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Porté par Margot Robbie et Ryan Gosling, le long métrage nous transporte dans l'univers féérique de Barbieland, où les personnages emblématiques Barbie et Ken prennent vie.

Le scénario se déroule autour d'une quête émotionnelle qui pousse l'une des héroïnes à entreprendre un voyage à travers le monde réel afin de retrouver la gardienne de sa précieuse poupée. Accompagnée de Ken, ce dernier va à son tour découvrir un monde régit par les hommes, ce qui va évidemment totalement bousculer sa perception des choses.

Barbie © Warner Bros. Pictures

Le film, soutenu par une campagne marketing soigneusement orchestrée (dont les ressources rivaliseraient même avec celles allouées à la production du film), est en voie de surpasser le plus grand succès cinématographique de l'année, Super Mario Bros. le film, qui a engrangé jusqu'à présent 1.3 milliards de dollars de recettes.

Le film boycotté dans plusieurs pays

Mais alors que Barbie connaît un succès fulgurant à travers le monde, certains pays du Moyen-Orient ont décidé de l'interdire. Ainsi, on apprend via Variety que le Liban et le Koweït ont banni le long-métrage.

Le ministre de la culture libanais, Mohammad Mortada, a déclaré mercredi que le film de Greta Gerwig "encourageait l'homosexualité et la transformation sexuelle" et "contredisait les valeurs de foi et de moralité" en diminuant l'importance de la famille.

Les films traitant de sujets sexuels, d'homosexualité et de questions religieuses sont régulièrement bannis au Moyen-Orient pour se conformer aux règles de censure. Si un studio refuse d'apporter les ajustements suggérés par les censeurs, les films sont alors interdits de diffusion dans les cinémas. Récemment, c'est Spider-Man: Across the Spider-Verse qui n'a pas été approuvé pour sa sortie en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, probablement en raison d'une scène mettant en avant le drapeau "Protect Trans Lives".

Le Koweït aurait interdit le film d'horreur La Main en raison de la présence d'un acteur transsexuel. Son agence de presse d'État a indiqué avoir interdit ce dernier et Barbie pour "protéger l'éthique publique et les traditions sociales".