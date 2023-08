Barbie : le groupe Aqua réagit à l'utilisation de son tube dans le film

En seulement trois semaines, le film Barbie a atteint le milliard de dollars de recettes. Avec Margot Robbie en tête d'affiche, le film transporte les spectateurs dans l'enchantement de Barbieland, un monde féérique habité par les véritables Barbie et Ken. Lorsqu'une d'entre elles plonge dans une spirale de pensées sombres, son périple vers le monde réel à la recherche de la détentrice de sa poupée déclenche une aventure captivante. Tandis que l'héroïne découvre les subtilités de l'existence humaine, Ken (incarné par Ryan Gosling) explore un univers dominé par les hommes.

Porté par une grosse campagne marketing (dont le budget serait supérieur à celui du long-métrage), le film de Greta Gerwig est en passe de détrôner le plus grand succès de l'année jusqu'à présent, Super Mario Bros, le film, et ses 1.3 milliards de dollars de recettes.

Avant le film avec Margot Robbie, la poupée blonde avait été mise à l'honneur en 1997 grâce au groupe scandinave Aqua et à leur tube Barbie Girl, accompagné d'un clip très coloré. Alors évidemment, lorsque le long-métrage de Greta Gerwig a été annoncé, il était inconcevable que le morceau d'Aqua ni figure pas. Pourtant, il a bien failli ne pas y être.

En effet, les relations entre Mattel et le groupe de musique n'étaient pas au beau fixe. À la sortie du single du groupe, l'entreprise à l'origine de la poupée Barbie les a attaqués en justice, car ils n'avaient pas le droit d'utiliser la marque. Après un procès, le groupe a finalement remporté la bataille car leur morceau était jugé "parodique". Il aurait donc été compliqué pour Mattel de finalement retourner sa veste et d'incorporer le morceau d'Aqua dans le film.

Cependant, comme l'avait déclaré la réalisatrice, il aurait également été impossible de ne pas faire un clin d'oeil à cette chanson mythique. C'est ainsi que le refrain de la chanson, remixé, peut être entendu dans le film dans un morceau de Nicki Minaj et Ice Spice baptisé Barbie World qui fait office de générique de fin.

Dans une interview accordée à The Guardian, la chanteuse du groupe Aqua, Lene Nystrøm, a réagi à l'utilisation de leur tube dans le film, arguant qu'ils ne s'attendaient pas à être présents dans le long-métrage :

On se disait que ça serait un peu too much. Et on comprenait totalement leur choix de vouloir quelque chose de nouveau et frais. Et puis, il y a seulement deux mois, on nous a demandé de faire une collaboration. C'est arrivé très vite.