Barbie : l'incroyable bluff de Margot Robbie aux studios

Rien n'arrête Margot Robbie ! En plus d'en être le rôle principal, elle est également productrice exécutive du film "Barbie". Elle a donc activement participé aux discussions financières avec les studios Warner Bros. et a tenté un coup de bluff pour que le film obtienne le feu vert. Et force est de constater qu'elle a eu le nez creux.

Barbie : le gros succès de 2023 est signé Greta Gerwig

Cela faisait des années que le film adapté de la célèbre poupée Mattel était en préparation. Et l'attente n'aura pas été vaine puisque Barbie réalisé par Greta Gerwig sorti le 19 juillet dernier est en passe de devenir le plus gros succès cinématographique de l'année.

Porté par Margot Robbie, le long-métrage se déroule à Barbieland, un monde féerique, où vivent les "vraies" Barbie et Ken. Lorsque l'une d'elles commence à avoir des pensées sombres, elle part dans le monde réel pour retrouver la propriétaire de sa poupée, à l'origine de ce changement soudain de comportement. Elle découvre alors la réalité du monde humain tandis que Ken (incarné par Ryan Gosling) explore un monde gouverné par les hommes.

Barbie © Warner Bros. Studios

Véritable phénomène culturel, poussé par une campagne marketing agressive, le film de Greta Gerwig frappe très fort au box-office. En trois semaines, Barbie va atteindre le milliard de dollars de recettes, pour un budget estimé à 145 millions (bien qu'il se murmure que le budget marketing seul soit de 150). Un immense carton pour Warner Bros. qui peut dépasser le plus gros succès de l'année pour l'instant, Super Mario Bros, le film, et ses 1.3 milliards de recettes.

Le bluff gagnant de Margot Robbie

Depuis plusieurs années, Margot Robbie s'est imposée comme l'une des figures les plus puissantes d'Hollywood. En plus de jouer la comédie, elle est également productrice, ce qui lui permet d'apporter sa vision artistique sur ses projets. Et Barbie ne fait pas exception. En effet, elle est, aux côtés de Greta Gerwig, l'une des productrices exécutives du long-métrage. Et cette position lui a permis de participer activement aux discussions financières en amont du projet, afin de convaincre Warner Bros.

Ainsi, elle s'est souvenue, lors d'une interview donnée à Collider de ce qu'elle avait dit afin de convaincre le studio. Et elle n'y était pas allée de main morte !

Je me souviens que j'avais dit que les studios remportaient le jackpot lorsqu'ils prenaient le risque d'associer une grande idée avec un réalisateur visionnaire. J'ai donné des exemples comme les dinosaures et Steven Spielberg, et à peu près tout ce qui avait rapporté une tonne d'argent aux studios ces dernières années. Et j'ai dit "et maintenant vous avez Barbie et Greta Gerwig !" Je crois me souvenir que je leur avais dit que ça pouvait rapporter un milliard de dollars. Bon j'ai peut-être exagéré, mais il fallait qu'on fasse ce film !

Trois semaines seulement après sa sortie, le film Barbie est sur le point d'atteindre le milliard de dollars. Finalement, Margot Robbie avait vu juste.