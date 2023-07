Barbie : Margot Robbie détaille cette séquence déjà culte du film

Le film Barbie de Greta Gerwig arrive dans les salles françaises le 19 juillet 2023, une semaine après Mission: Impossible : Dead Reckoning - Partie 1 et au même moment qu'Oppenheimer. Un programme dense dans lequel la célèbre poupée devrait prendre toute sa place, en partie grâce à une promotion qui, si elle a été parfois trop généreuse, a réussi son pari. Et de toutes les images qui ont été montrées, une particulièrement a impressionné le public.

Diffusé début avril 2023, un deuxième trailer s'ouvre sur les pieds parfaitement cambrés et alignés de Barbie, alors que celle-ci quitte ses chaussures à talons. Tout à l'opposé du premier teaser, où une Barbie gigantesque rejouait 2001, l'odyssée de l'espace. La séquence est devenue virale et les questions ont fusé. Est-ce Margot Robbie ? Comment la scène a été tournée ?

L'actrice a expliqué dans une émission de Fandango la mise en scène de ce plan.

On a fait à peu près huit prises, ce qui n'est pas beaucoup. Ce sont mes pieds. Je fais quelques pas, il y a des petits rubans adhésifs pour que les chaussures ne bougent pas quand j'en sors. Je me tiens à une barre, et c'est tout, je n'avais pas de harnais ou un système du genre.