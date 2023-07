Barbie : Margot Robbie et Greta Gerwig s'envolent au box-office et battent des records

C'est une avalanche de rose qui déferle dans les salles de cinéma ! "Barbie" a immédiatement pris la tête du box-office américain et mondial, battant ainsi largement "Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1" et "Oppenheimer".

Greta Gerwig et Margot Robbie réinventent Barbie

Après Lady Bird et Les Filles du Docteur March, Greta Gerwig change complètement d'univers pour sa troisième réalisation en solo. Avec son partenaire et coscénariste Noah Baumbach, la réalisatrice s'attaque à l'incontournable poupée créée par Ruth Handler et commercialisée par Mattel depuis 1959. Son adaptation débute dans le monde enchanté et coloré de Barbieland, où Barbie (Margot Robbie) et de nombreuses autres Barbie revivent inlassablement la même journée, sous les regards ébahis de Ken (Ryan Gosling) et de nombreux autres Ken.

Barbie ©Warner Bros.

Mais lorsque ses talons commencent à toucher le sol, Barbie comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Elle décide de se rendre dans le monde réel et d'aller à la rencontre de sa propriétaire pour tenter de comprendre sa tristesse, qu'elle ressent à travers leur connexion. En chemin, l'héroïne s'aperçoit que Ken s'est invité au voyage et une fois arrivé "dans le pays de Californie", ce dernier découvre avec adoration le patriarcat, qu'il souhaite immédiatement ramener à Barbieland.

Un démarrage exceptionnel

Sorti une semaine après Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 et aux mêmes dates qu'Oppenheimer, Barbie a pris la tête du box-office américain et mondial, battant ainsi largement le film de Christopher McQuarrie et celui de Christopher Nolan. Alors que ces derniers totalisent respectivement 370,8 millions et 174,1 millions de dollars dans le monde, le long-métrage de Greta Gerwig a déjà engrangé 337 millions de dollars pour ses premiers jours d'exploitation.

Barbie ©Warner Bros.

Sur le territoire américain, avec leurs 155 et 80,5 millions de dollars respectifs, Barbie et Oppenheimer ont réalisé le quatrième plus gros week-end de l'histoire du cinéma au box-office, derrière Avengers : Endgame, Avengers : Infinity War et Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force. À eux deux, ils cumulent déjà plus de 511 millions de dollars de recettes mondiales.

Il s'agit par ailleurs du meilleur démarrage de l'année pour Barbie, devant Super Mario Bros, le film. Enfin, il s'agit également du meilleur démarrage pour un film mis en scène par une réalisatrice, devant Captain Marvel coréalisé par Anna Boden et Ryan Fleck ainsi que Wonder Woman de Patty Jenkins. À la suite d'une campagne marketing monstrueuse, la comédie avec Margot Robbie offre donc une véritable bouffée d'oxygène aux salles de cinéma, et ce n'est pas terminé !