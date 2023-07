Barbie ou Oppenheimer ? Tom Cruise a fait son choix

Il y a quelques jours, Tom Cruise faisait la publicité de sa concurrence, alors que Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 sort le 12 juillet 2023. Tout sourire, aux côtés de Christopher McQuarrie, il montrait ses billets pour les séances d'Indiana Jones et le Cadran de la destinée, Barbie et Oppenheimer. Le cinquième film Indiana Jones n'attirant qu'un public limité, c'est plutôt devant que Tom Cruise regarde, avec les sorties de Barbie et Oppenheimer le 19 juillet. Va-t-il vraiment, comme n'importe quel quidam, se rendre au cinéma pour les voir ? Peut-être les a-t-il déjà vus ? Peu importe, l'acteur de Top Gun : Maverick et de la saga d'action-espionnage joue le jeu, et va au bout de son idée. Celle que, plus que jamais, le public doit faire vivre les salles de cinéma.

Comme rapporté par The Sydney Morning Herald, Tom Cruise a dévoilé à l'occasion de la première australienne de Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 lequel des films de Greta Gerwig et de Christopher Nolan il allait découvrir en premier.

Je veux voir "Barbie" et "Oppenheimer". Je les verrai le week-end de leur sortie. Vendredi j'irai voir "Oppenheimer" et puis j'irai voir "Barbie" le samedi. (...) J'ai grandi en regardant des films sur grand écran. C'est comme ça que je les fais, et j'aime cette expérience. C'est immersif, et vivre ça en tant que société et industrie, c'est important. Je n'ai jamais arrêté d'aller au cinéma.