Tom Cruise fait de la promo pour Oppenheimer et Barbie

En plus d'assurer la promotion de "Mission Impossible 7", Tom Cruise s'est montré fair play en se prenant en photo devant les affiches des autres grands films qui sortiront cet été, dont "Oppenheimer" et "Barbie".

Oppenheimer vs Mission Impossible 7

Alors qu'il s'apprête à revenir sur les écrans avec Mission Impossible 7 (le 12 juillet 2023), Tom Cruise a récemment poussé un coup de gueule contre Oppenheimer. Le nouveau film de Christopher Nolan, qu'on nous vend comme une expérience immersive hors du commun, va s'intéresser à la vie du "père de la bombe atomique", Julius Robert Oppenheimer (1904-1967).

Oppenheimer ©Universal Pictures

Pour s'assurer d'offrir un grand spectacle aux spectateurs, Nolan a tourné son film en IMAX. Ce qui veut dire que, pour le découvrir dans les meilleures conditions, il faudra se diriger vers des cinémas qui disposent d'écrans IMAX. Tom Cruise n'aurait donc pas apprécier qu'Oppenheimer s'accapare toutes ces salles. Car pour son Mission Impossible 7, il aimerait lui aussi pouvoir scotcher le public à l'aide de ces écrans géants. Ce qui ne l'empêche pas de se montrer très fair-play en faisant un peu de promo pour les gros films de l'été, dont Oppenheimer.

Tom Cruise va voir Oppenheimer, Barbie et Indiana Jones

Tom Cruise n'est visiblement pas rancunier. Il s'est en effet présenté aux côtés du réalisateur Christopher McQuarrie dans un cinéma et a pris la pause devant différentes affiches, avec ses tickets déjà en main. On le voit ainsi tout sourire prêt à découvrir Oppenheimer, mais également Barbie et Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Les photos ont été postées sur le compte Twitter de Tom Cruise. Grand défenseur des salles de cinéma, l'acteur insiste avec un texte sur les films extraordinaires qu'il y aura à découvrir, sans même mentionner son Mission Impossible 7.

Cet été, il y a beaucoup de films extraordinaires à voir au cinéma. Félicitations, Harrison Ford, pour les 40 ans d'Indy, l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire. J'adore les doubles programmes, et il n'y a rien de plus explosif (ou de plus rose) que cela avec Oppenheimer et Barbie.

Un coup de com' plutôt bien vu de la part de Tom Cruise puisque les comptes Twitter de ces films ou des studios ont répondu avec, pour la plupart, une référence évidente à Mission Impossible 7. Comme Barbie, qui s'amuse à dire que l'héroïne fait elle aussi ses propres cascades.

Au final, c'est un gros programme qui attend les spectateurs. Indiana Jones et le Cadran de la Destinée est déjà dans les salles en France. Mission Impossible - Dead Reckoning Partie 1 arrivera chez nous le 12 juillet puis le 19 juillet sortiront ensemble Barbie et Oppenheimer.