Barbie plagiat du clip d'Aqua ? Le groupe réagit

Aqua, le groupe scandinave derrière "Barbie Girl," réagit au film Barbie de Greta Gerwig. Ils notent les similitudes entre leur clip et le stylisme du film, renouant avec leur univers coloré.

Barbie : life in plastic, it's fantastic

Longtemps en préparation du côté de Warner Bros. Studios, le film Barbie a finalement vu le jour en ce mois de juillet 2023. Et le succès ne s'est pas fait attendre puisque le long-métrage réalisé par Greta Gerwig, avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux bat actuellement tous les records au box-office mondial.

Ainsi, en l'espace de moins d'un mois, le film produit par Mattel a dépassé le milliard de dollars de recettes et s'apprête à devenir le plus gros succès de l'année 2023, devant Super Mario Bros. le film.

Pour rappel, l'intrigue du film raconte l'histoire de Barbie et Ken, résidant dans Barbieland, une société matriarcale où les Barbies occupent des rôles prestigieux tandis que les Kens sont relégués à des tâches moins importantes. Barbie est frappée par l'angoisse de la mortalité, développant des imperfections physiques. Pour se guérir, elle doit trouver la fillette jouant avec elle dans le monde réel.

Accompagnée de Ken, elle embarque pour une aventure dans laquelle elle découvre le contraste entre les rôles traditionnels imposés aux Barbies et leur véritable potentiel.

Aqua réagit à l'esthétisme de Barbieland

En 1997, le groupe de musique scandinave Aqua sort le morceau "Barbie Girl" qui devient un énorme hit planétaire, accompagné d'un clip coloré mettant en scène les célèbres poupées. Une sorte de film avant le film, et donc l'esthétisme rappelle énormément le long-métrage de Greta Gerwig.

Interrogés à ce propos par The Guardian, les membres du groupe ont confié leurs sentiments par rapport à ce que l'on pourrait prendre pour un hommage. Ainsi, la chanteuse Lene Nystrøm a souligné les similitudes entre l'esthétisme de Barbie dans le film et celle du clip musical. Elle a relevé des éléments tels que la mode des hauts courts style "halter", des pantalons cargo et d'autres looks emblématiques des années 90 :

Le film Barbie a le style que j'avais à l'époque, qui est totalement revenu à la mode. C'était plutôt amusant de voir la bande-annonce du film avec le 'Salut Barbie ! Salut Ken !'"

René Dif, autre membre du groupe, a ajouté :

C'était comme voir notre univers, notre vidéo sous stéroïdes – c'est les mêmes couleurs.

La relation compliquée entre Mattel et Aqua

Avant que Margot Robbie ne prenne les traits emblématiques de Barbie dans le film, la poupée blonde avait déjà inspiré le groupe scandinave Aqua en 1997 avec leur tube "Barbie Girl" et son clip haut en couleurs.

Toutefois, l'arrivée du long-métrage de Greta Gerwig a suscité des inquiétudes quant à la présence de cette chanson. En effet, les relations tumultueuses entre Mattel et le groupe de musique ont jeté une ombre sur l'inclusion du morceau. Au moment de la sortie du single d'Aqua, Mattel les avait poursuivis en justice pour l'utilisation de la marque sans autorisation. Après un procès, Aqua avait finalement gagné grâce au caractère "parodique" de leur morceau.

Cette situation rendait improbable l'idée que la chanson d'Aqua soit intégrée dans le film. Néanmoins, la réalisatrice Greta Gerwig avait évoqué qu'un clin d'œil à cette chanson emblématique était inévitable. Le refrain de "Barbie Girl," remixé, trouve ainsi sa place dans le film sous la forme d'un morceau de Nicki Minaj et Ice Spice intitulé "Barbie World," utilisé comme générique de fin.

Lene Nystrøm, la chanteuse d'Aqua, a exprimé, toujours pour The Guardian, leur surprise d'être inclus dans le projet, reconnaissant qu'ils ne s'y attendaient pas.

Elle a salué le choix de l'équipe du film de rechercher quelque chose de neuf et rafraîchissant. De manière étonnante, Aqua a révélé avoir été approché pour une collaboration seulement deux mois avant la sortie.

René Dif, de son côté, a également noté avec enthousiasme le geste de Mattel de renouer le dialogue, percevant cela comme un signe de réconciliation entre les deux parties.