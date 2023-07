Barbie : Ryan Gosling chante "Just Ken" dans un clip délirant

La promotion de "Barbie" ne s'arrête pas. Warner Bros. a dévoilé le clip officiel de "Just Ken", chanté par Ryan Gosling. Le film de Greta Gerwig avec Margot Robbie sortira dans les salles le 19 juillet.

Barbie : une promo du tonnerre

Alors que la sortie de Barbie approche, les coups de com' autour du film s'enchaînent. On a ainsi pu voir la maison de la célèbre poupée faire son apparition à Malibu, tandis que la réalisatrice Greta Gerwig et l'actrice Margot Robbie se sont déplacées dans un cinéma pour répondre à Tom Cruise et son Mission: Impossible - Dead Reckoning : Partie 1.

La production ne s'est pas contentée de dévoiler des bandes-annonces mais a tout fait pour qu'on parle le plus possible du long-métrage. Pourtant, le simple fait d'avoir Margot Robbie en Barbie, prête à quitter son BarbieLand pour découvrir le monde réel, avait suffit à donner envie.

Ryan Gosling est "Juste Ken"

Mais qui dit Barbie, dit évidemment Ken. Et ce dernier a aussi son rôle à jouer pour la promotion du film. La preuve avec un nouveau teaser qui prend la forme d'un clip musical (vidéo en une d'article). On se souvient que pour Super Mario Bros Universal avait eu la bonne idée de sortir le clip de la chanson de Bowser adressée à Peach. Warner Bros. fait donc de même pour Barbie avec "Just Ken", chanté par Ryan Gosling.

Ryan Gosling - Barbie ©Warner Bros.

Ce n'est pas la première fois que l'acteur pousse la chansonnette. On pense forcément à sa performance dans la comédie musicale La La Land (2017). Seulement, ici, la chanson est à prendre au second degré. Ce qui n'empêche pas le comédien de se donner à fond vocalement, et d'offrir quelques pas de danse.

On le voit en tout cas se plaindre d'être "toujours le second" et d'être dépendant de Barbie. Les plans s'enchaînent tout comme ses tenues, toutes plus absurdes les unes que les autres. À la limite d'une parodie du SNL, et l'occasion enfin de voir encore de nouvelles images du film.

Barbie est à découvrir dans les salles le 19 juillet 2023.