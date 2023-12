Barbie : la réponse cash de Margot Robbie à un producteur insistant

En plus d'en être l'actrice principale, Margot Robbie est également la productrice de "Barbie", qu'elle n'a pas manqué de défendre bec et ongles, comme lors d'une conversation téléphonique avec un des producteurs d'"Oppenheimer", sorti le même jour.

Barbie : le gros succès ciné de 2023

En juillet dernier, le film Barbie, dirigé par Greta Gerwig, a rencontré un succès retentissant au box-office. Avec une recette totale dépassant le milliard de dollars, il est devenu le film le plus rentable de 2023, et le film le plus rentable jamais réalisé par une réalisatrice travaillant seule. Il s'agit également du film le plus rentable jamais sorti par Warner Bros., et du 14e film le plus rentable de tous les temps​. En d'autres termes : un véritable carton.

Porté par Margot Robbie et Ryan Gosling, le film débute dans un monde parfait et idyllique, typique de l'univers Barbie, où tout semble n'exister que pour le plaisir et la perfection. Cependant, Barbie et Ken se retrouvent rapidement confrontés à une crise existentielle qui les amène à remettre en question leur place dans ce monde trop parfait.

Leur quête les mène à travers diverses péripéties, où ils explorent de multiples facettes de la vie et de l'identité, défiant les stéréotypes et les attentes. Le film, tout en conservant l'esthétique colorée et joyeuse associée à Barbie, s'engage dans une réflexion plus profonde sur l'individualité, l'autonomie et la liberté de choisir son propre chemin dans la vie.

La poigne de Margot Robbie

En plus d'en être l'actrice principale, Margot Robbie est également la productrice de Barbie, avec sa maison de production LuckyChap Entertainment. Et elle a très rapidement été active dans les discussions avec les financiers (allant même jusqu'à tenter un coup de bluff pour que le film se fasse). Récemment, elle a fait part d'une autre conversation dans laquelle elle ne s'est pas laissée faire face à un producteur d'un autre succès de l'été : Oppenheimer, sorti le même jour que Barbie.

Ainsi, lors d'une discussion entre elle et Cillian Murphy, dans l'émission Actors on Actors organisée par Variety, l'interprète s'est rappelée une conversation qu'elle avait eue avec l'un des producteurs du film de Christopher Nolan distribué par Universal :

Un de vos producteurs, Chuck Roven, m'a appelée, car nous avoins travaillé ensemble sur d'autres projets. Et il m'a dit 'Je pense que vous devriez déplacer votre date.' Et j'ai répondu, 'Nous ne déplaçons pas notre date. Si tu as peur de te mesurer à nous, alors déplace ta date.' Et il lâchait pas 'Nous ne déplaçons pas notre date. Je pense juste que ce serait mieux pour vous de déplacer.' Et j'ai rétorqué 'Nous ne déplaçons pas !

Il est en effet très rare de voir deux studios entrer en concurrence directe avec deux blockbusters de cette trempe. Mais la sortie simultanée des deux films a été une véritable bénédiction pour les salles de cinéma, qui ont vu leurs entrées bondir grâce à cette double sortie que l'on a appelée "Barbenheimer".