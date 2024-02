Barbie : l'étonnante tactique de Margot Robbie pour convaincre Ryan Gosling

Margot Robbie a récemment révélé avoir eu recours à du chantage pour convaincre Ryan Gosling d'accepter le rôle de Ken dans le film "Barbie". Le comédien avait d'abord refusé l'offre, avant de revenir sur sa décision. Et Margot Robbie n'y est pas pour rien.

Barbie ou le gros succès ciné de 2023

On ne présente plus Barbie. Le film de Greta Gerwig a suscité de nombreux débats, et s'est imposé comme le plus gros succès de l'année 2023 au box-office mondial avec près d'un milliard et demi de recettes. Centré sur l'univers de la poupée emblématique créée par Mattel, le film a tenté de transposer à l'écran la richesse et la complexité de ce monde, avec Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling incarnant Ken.

Au-delà des aspects purement financiers, la réception de Barbie a été mixte. Le film a été salué pour certains de ses choix artistiques, notamment la direction artistique et la performance des acteurs principaux (même si Margot Robbie n'a pas été nommée aux Oscars). Toutefois, il a également fait l'objet de critiques, certains spectateurs et critiques soulignant des faiblesses dans le scénario et dans la manière dont le film abordait ses thèmes sous-jacents.

L'impact du film sur le box-office a par ailleurs suscité des discussions sur la capacité du cinéma à réinventer et à moderniser des icônes culturelles bien établies pour un nouveau public. Malgré les avis partagés, il est indéniable que le film a réussi à s'inscrire dans le paysage culturel actuel, provoquant débats et analyses.

La stratégie imparable de Margot Robbie

Si sa prestation de Ken a été très remarquée (il a même décroché une nomination aux Oscars), Ryan Gosling avait pourtant décliné la première proposition de Greta Gerwig et de Margot Robbie (qui a co-produit le film). Officiellement pour un conflit d'agenda, mais aussi, car il ne se projetait pas vraiment dans ce projet un peu fou.

Néanmoins, pour Greta Gerwig et Margot Robbie, il était le seul acteur capable de jouer l'alter-ego de Barbie. Il a été l'acteur pour qui le rôle a été écrit, et les deux femmes étaient bien décidées à le faire changer d'avis.

Dans une récente interview accordée à Variety, à l'occasion d'un dossier spécial sur Ryan Gosling, Margot Robbie s'est exprimée sur ce véritable "harcèlement" qu'elle a fait subir au comédien pour qu'il ne passe pas à côté de cette opportunité en or. Elle a déclaré :

Nous ne pouvions tout simplement pas laisser cela arriver. Il n'y avait tout simplement pas d'autre version. Greta et moi sommes toutes les deux des personnes extrêmement déterminées et persévérantes, sinon ce film n'aurait jamais vu le jour. Chaque fois qu'il disait : « Je ne le ferai pas », nous répondions : « Nous le ferons, et ce sera amusant ».

Pour enfoncer le clou, Margot Robbie avait promis à Ryan Gosling de lui offrir un cadeau chaque jour de tournage s'il acceptait de jouer Ken. Une stratégie qui a fini par payer, puisque le comédien a finalement accepté le projet. Et comme elle n'a qu'une parole, l'interprète de Barbie a effectivement offert un cadeau tous les matins à Ryan Gosling sur le tournage. Chaque jour, elle laissait dans sa caravane un petit paquet rose avec un joli nœud, adressé "à Ken". Parmi ces cadeaux se trouvaient des coquillages (car Ken adore la plage) ou encore un livre sur les chevaux (sa grande passion).