Oscars 2024 : Margot Robbie s'exprime sur sa non-nomination

La non-nomination de Margot Robbie aux Oscars 2024 pour "Barbie" a fait couler beaucoup d'encre, tout comme l'absence de Greta Gerwig dans la catégorie "meilleure réalisation". La comédienne a réagi à cette absence, une semaine après le coup de gueule de Ryan Gosling qui est, quant à lui, nommé en tant que meilleur acteur dans un second rôle.

Oscars 2024 : où est passée Margot Robbie ?

La semaine dernière, les nominations pour la 96ᵉ cérémonie des Oscars ont été dévoilées par l'Academy. Sans surprise, c'est Oppenheimer de Christopher Nolan qui en a décroché le plus, avec un total de treize mentions. Pauvres créatures lui emboîte le pas avec onze mentions et Barbie est également bien représenté avec huit nominations, dont une pour le meilleur film. Côté interprétations, le film a également décroché deux nominations : une pour Ryan Gosling (meilleur second rôle masculin), et une pour America Ferrara (meilleure actrice dans un second rôle).

Mais à la surprise générale, Margot Robbie n'a pas eu les faveurs de l'Academy et n'a pas été nommée en tant que meilleure actrice pour son interprétation de la célèbre poupée. Pas plus que Greta Gerwig n'a été citée en tant que meilleure réalisatrice pour le film. Les deux sont tout de même nommées en tant que productrices puisque la catégorie "meilleur film" récompensent les productions, et non les réalisateurs.

L'actrice réagit

Ces absences de nominations de Greta Gerwig et Margot Robbie ont beaucoup fait réagir, autant dans l'industrie, que parmi le public. Ryan Gosling est rapidement monté au créneau pour signifier son incompréhension face à ces deux absences, alors que Greta Gerwig et Margot Robbie sont à l'origine même du projet. Il a confié que le film n'aurait pas existé sans elles, et qu'il avait du mal à comprendre comment les Oscars avaient pu passer outre. America Ferrara a elle aussi tenu à prendre la parole.

Une semaine plus tard, c'est au tour de Margot Robbie elle-même de s'exprimer sur le sujet. Et contrairement à ses partenaires de jeu, elle ne regrette pas de ne pas être nommée :

Il est impossible de se sentir triste quand on réalise à quel point on est privilégié. Voir tout le monde recevoir les reconnaissances qu'ils méritent, c'est simplement extraordinaire, et en particulier la nomination pour le meilleur film. Notre objectif était de réaliser quelque chose qui bouleverserait et influencerait la culture, de laisser une empreinte significative. Et nous avons déjà atteint cet objectif, bien au-delà de nos rêves les plus fous. C'est, sans aucun doute, la plus grande récompense que nous pouvions espérer de cette aventure.

a déclaré l'interprète de Barbie au micro de Variety, en ajoutant néanmoins qu'elle aurait voulu voir Greta Gerwig décrocher une nomination pour la meilleure réalisation :