Barbie : Warner Bros commence la campagne pour les Oscars

Fort de son succès incroyable dans les salles de cinéma du monde entier, "Barbie" commence d’ores et déjà sa campagne pour la prochaine cérémonie des Oscars et pourrait bien se placer en grande favorite.

Barbie : en route pour les Oscars

Le raz-de-marée Barbie n’est pas près de s’arrêter. En effet, le film de Greta Gerwig pourrait devenir l’un des favoris aux prochains Oscars. Après une exploitation en salles qui a déjà rapporté au film plus d’1,4 milliard de dollars, Barbie pourrait aussi rafler bon nombre des précieuses statuettes en mars 2024.

C’est en tout cas le souhait de Warner Bros., le studio qui a produit Barbie. La major vient de confirmer auprès du site américain Variety avoir officiellement lancé sa campagne pour les Oscars. Bien évidemment, Warner Bros. vise le haut du panier et les catégories les plus renommées.

Barbie ©Warner Bros.

Parmi elles, la catégorie du Meilleur scénario original, qui fait déjà débat au sein de l’industrie. Si Greta Gerwig et Noah Baumbach se placent déjà parmi les favoris pour remporter la statuette, ils pourraient être néanmoins relégués dans la catégorie Meilleure scénario adapté car le film est "basé sur (le jouet) ‘Barbie’ de Mattel", comme l'indique le générique d’ouverture.

Un film déjà en tête des favoris ?

Outre ce petit détail qui fera l’objet d’une évaluation par un comité afin de déterminer son éligibilité dans la catégorie du Meilleur scénario original, Barbie possède d’autres atouts. Ainsi, Greta Gerwig pourrait recevoir sa deuxième nomination dans la catégorie de la Meilleure réalisation, après celle reçue en 2018 pour Lady Bird. Si la réalisatrice repart gagnante, elle succédera notamment à Jane Campion qui avait été couronnée pour The Power of the Dog.

Ken (Ryan Gosling) - Barbie ©Warner Bros.

Warner Bros. fait aussi campagne pour que Barbie soit nommé dans la catégorie suprême : Meilleur film. Margot Robbie ferait ainsi partie des prétendants puisque sa société LuckyChap Entertainment produit le film. Son interprète principale concourt quant à elle dans la catégorie de la Meilleure actrice, et America Ferrera dans celle de la Meilleure actrice dans un second rôle.

Ryan Gosling pourrait recevoir une troisième nomination (après Half Nelson et La La Land), cette fois dans la catégorie du Meilleur acteur dans un second rôle. D’autres nominations dans les catégories techniques sont aussi pressenties pour représenter le film l’année prochaine. Enfin, deux chansons, dont I’m Just Ken, pourraient avoir leurs chances. Réponse le 23 janvier prochain à l’annonce officielle des nominations.