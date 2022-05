Bastille Day : quand Richard Madden mettait la pression à Idris Elba sur le tournage

Pour les besoins du film d'action "Bastille Day", Idris Elba et Richard Madden se sont durement préparés. Le réalisateur James Watkins a par ailleurs laissé ses deux acteurs improviser pour que leur relation fonctionne, ce dont la star de "Game of Thrones" a profité.

Bastille Day : un buddy movie parisien

Après Eden Lake et La Dame en noir, James Watkins délaisse le registre horrifique pour faire sa première incursion dans l'action avec Bastille Day. Le film s'ouvre sur un attentat dans Paris, la veille du 14 juillet. Zoé Naville (Charlotte Le Bon), une Française voulant créer un choc dans la société, est à l'origine de cette attaque à la bombe censée ne faire aucune victime. Mais Sean Briar (Idris Elba), agent de la CIA opérant dans la capitale, suspecte Michael Mason (Richard Madden), pickpocket américain ayant dérobé le sac de Zoé quelques minutes avant l'explosion.

L'enquête de l'espion lui fera découvrir une inquiétante machination. Pour la déjouer, Briar n'aura d'autre choix que de faire équipe avec Mason. Kelly Reilly, José Garcia et Thierry Godard complètent la distribution de cette course-poursuite haletante à travers la région parisienne, dont l'exploitation française est écourtée en raison d'un événement dramatique.

Sean Briar (Idris Elba) - Bastille Day ©STUDIOCANAL

Le 14 juillet 2016, au lendemain de la sortie de Bastille Day, une attaque terroriste au camion-bélier cause la mort de 86 personnes et fait plus de 450 blessés. Quelques jours plus tard, un porte-parole de STUDIOCANAL, le distributeur du long-métrage, déclare :

Nous avons demandé samedi matin à tous les exploitants, tous les complexes et toutes les salles sur nos 237 copies de faire le maximum pour retirer Bastille Day de l'affiche parce que certains aspects du film ne sont pas en phase avec l'esprit de recueillement national.

Un duo impliqué

Pour les besoins du film d'action, Idris Elba et Richard Madden s'entraînent durement. Comme ils le confient lors d'un entretien pour STUDIOCANAL UK, le tandem réalise 99% de ses cascades. Tandis que la star de Game of Thrones apprend le chapardage auprès d'un pickpocket, celle de Sur écoute se forme aux bases des arts martiaux.

Les acteurs répètent également longuement une poursuite sur les toits de la capitale pour laquelle James Watkins tient à limiter au maximum le recours aux effets numériques. La séquence nécessite donc six semaines de préparation, et plusieurs autres afin de parfaire la synchronisation et les chorégraphies. Interrogé le site Den of Geek en 2016, le réalisateur explique :

Pour l'action, je voulais qu'elle ait cette esthétique brute et réelle de French Connection. (...) Et parce que j'ai le vertige, je voulais que la poursuite sur les toits soit vraiment vertigineuse. Nous avons donc d'abord tourné sur un vrai toit. Ce ne sont pas des effets numériques. Nous avons construit un toit sur un toit, ce qui aide vraiment à donner l'impression que l'on y est vraiment. Les acteurs se sont beaucoup entraînés, ce sont eux qui courent sur les toits. Je voulais faire un maximum de cascades avec eux, que ça se sente. Ce sont eux, ça se ressent, on est avec eux.

Bastille Day ©STUDIOCANAL

Le coup de pression de Richard Madden à Idris Elba

Afin de faire fonctionner la relation entre ses deux personnages principaux aux antipodes, qu'il compare à celle entre Robert De Niro et Charles Grodin dans Midnight Run, James Watkins permet à ses comédiens d'avoir recours à l'improvisation. Ce dont profite Richard Madden, qui n'hésite pas à mettre la pression à Idris Elba pendant des répétitions en voiture pour briser la glace dès le début du tournage, comme il le raconte au Guardian :