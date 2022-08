Batgirl : déjà tourné, le film DC ne sortira finalement pas

Déjà tourné avec un budget de 90 millions, le film "Batgirl" ne verra finalement pas le jour. Le long-métrage est annulé et ne sortira ni en salles, ni sur la plateforme de streaming HBO Max.

Le renouveau de DC

Ces derniers temps, Warner Bros. semblait avoir repris du poil de la bête avec ses productions DC. Même si The Suicide Squad n'a pas été un immense succès dans les salles, les retours de la presse ont été très positifs, et il faut prendre en compte sa sortie en même temps sur HBO Max aux Etats-Unis. Résultat, le studio américain a lancé Peacemaker, une série spin-off avec John Cena, toujours sur la plateforme de streaming. Derrière, il y a évidemment eu The Batman, qui a été un énorme carton. Autant dire qu'en voyant ça, il y avait de l'espoir pour le projet Batgirl, un film consacré à Barbara Gordon, lorsqu'elle se lance à son tour dans la lutte contre le crime.

Batgirl ©DC Comics

Le long-métrage a longtemps été dans les tuyaux et finalement la production a pu commencer. Le tournage a même eu lieu et une petite hype commençait à monter avec l'annonce d'un retour du Batman de Michael Keaton. J.K. Simmons devait également revenir en Gordon tandis que Brendan Fraser allait incarner Firefly, et que Leslie Grace devait être la star du film. Tout allait bien donc pour Batgirl, jusqu'à aujourd'hui, et l'annonce (via The Wrap) de l'annulation totale du long-métrage.

Batgirl ne sortira ni en salles ni en streaming

Une décision très surprenante étant donné que Batgirl a déjà été tourné et a coûté tout de même 90 millions de dollars. Un choix radical qui vient de la fusion entre WarnerMedia et Discovery. La nouvelle direction aurait en effet décidé de changer les choses, et cela commence par la non-sortie de Batgirl, que ce soit en salles ou sur la plateforme HBO Max.

Toujours d'après The Wrap, les dirigeants auraient l'intention de se concentrer davantage sur "des grands films de cinéma", ce que ne serait pas Batgirl en l'état. Il est vrai que, depuis le début, le projet avait pour vocation d'atterrir sur HBO Max. Mais le studio avait par la suite songé à une sortie en salles. Reste que le résultat final ne serait pas suffisamment convaincant pour Warner Bros. Discovery, qui préfère s'assoir sur ses 90 millions dépensés. Enfin, dans son communiqué, le studio a loué le travail des réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah, et de l'actrice Leslie Grace, et se dit prêt à collaborer à nouveau avec eux. Pas sûr que ce soit réciproque...