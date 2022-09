Batgirl : un trailer créé par des spécialistes des effets spéciaux

On ne verra jamais le film "Batgirl" d'Adil El Arbi et Bilall Fallah. Ni même une bande-annonce. Mais avec des images du tournage, un peu d'inventivité et des compétences en effets spéciaux, des youtubeurs ont créé un trailer très proche de ce qu'aurait pu être le long-métrage.

L'annulation impensable de Batgirl

Pendant la production de Batgirl, on ne peut pas dire qu'il y avait un énorme engouement. Peut-être que le nom encore trop peu connu de Leslie Grace ne permettait pas d'attirer les foules. Tout de même, le retour de Michael Keaton dans le costume de Batman avait commencé à titiller les fans, tout comme celui de J.K. Simmons en Commissaire Gordon, tandis que Brendan Fraser devait incarner le méchant Firefly. Mais c'est paradoxalement avec l'annonce de l'annulation du film que Batgirl s'est retrouvé sur toutes les lèvres.

Leslie Grace - Batgirl ©Warner Bors.

Pour rappel, alors que le tournage du film était terminé, mais que des reshoots étaient encore envisagés (habituel pour ce genre de production), la nouvelle direction de Warner Bros., après la fusion entre WarnerMedia et Discovery, a décidé de ne pas sortir le long-métrage. Ni en salles, ni sur la plateforme HBO Max. Un coup dur pour les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah qui ont appris la nouvelle quasiment en même temps que le public par la presse. Une situation incroyable qui leur a valu le soutien d'une partie de l'industrie.

Un trailer à partir de rien

Très peu d'images officielles sont sorties, pas même un teaser, mais simplement quelques photos et vidéos prises sur le tournage. Suffisant pour que les membres de Corridor imaginent ce qu'aurait pu donner le film Batgirl. Il s'agit d'un groupe de spécialistes des effets spéciaux qui s'amuse régulièrement à changer des scènes cultes de grosses productions, comme en proposant une version R-Rated de Spider-Man. Dernièrement, ils se sont lancés dans un projet dingue : proposer un trailer de Batgirl le plus plausible possible. Et le résultat est assez impressionnant.

Pour y arriver, les membres de Corridor ont fait un gros travail de recherche, de récupération d'images du tournage mais également d'autres films, et ont tourné eux même quelques séquences avec une autre actrice pour remplacer Leslie Grace. Dans une seconde vidéo (en fin d'article), ils dévoilent leurs secrets. Ils y expliquent ainsi qu'à part une image officielle, il n'y a qu'environ onze minutes de vidéo du tournage qui existent. De quoi rendre leur travail beaucoup plus complexe, mais pas impossible.

Les secrets d'un faux trailer

Pour leur héroïne, ils ont simplement fait appel à leur collègue Jordan et ont fait au mieux pour reproduire son costume, dont son casque à l'aide d'une imprimante 3D. Ils ont également filmé avec elle des scènes de combats (en extérieur ou sur fond vert) et tous les dialogues qu'on peut entendre dans leur trailer.

Batgirl - Fan Trailer ©Corridor

Concernant la présence de Brendan Fraser, c'est en piochant dans un film que probablement personne n'a jamais vu (Line of Descent) et dans lequel l'acteur a une vraie allure de vilain, ainsi qu'un monologue qui correspond bien à l'ambiance. On reconnaît évidemment plus facilement les images d'où sont tirés les plans avec Michael Keaton et J. K. Simmons.

Mais là où leur talent se révèle, c'est dans leur utilisation des effets spéciaux. Ils sont parvenus à tirer des images de tournage des éléments du costume de Firefly et les appliquer sur une vidéo d'une personne faisant une démonstration avec deux lance-flammes. Quelques modifications de l'image et le résultat est là !