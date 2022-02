Batman Begins : découvrez comment Christopher Nolan a révolutionné le Batsuit

En 2005, le génial cinéaste Christopher Nolan récupère la franchise Batman après les deux échecs critiques de Joel Schumacher. Avec « Batman Begins » il révolutionne la licence, par de nombreux aspects, notamment via un costume totalement inédit.

Batman Begins : le début d’une grande saga

Nous sommes en 2005. Après la série et le film portés par Adam West, les deux films de Tim Burton et ceux de Joel Schumacher, Christopher Nolan hérite de la licence Batman. Christian Bale devient le nouveau visage de Bruce Wayne à l’occasion du premier opus de la trilogie du Chevalier Noir : Batman Begins. Le premier volet d’une trilogie devenue emblématique qui permet d’emmener l’homme chauve-souris vers des sphères plus sombres et surtout inédites. Batman Begins se place comme la fondation d’une des meilleures trilogies super-héroïques de tous les temps.

Batman Begins ©Warner Bros Pictures

Outre la présence de Christian Bale, Christopher Nolan sélectionne un casting aux petits oignons avec notamment Gary Oldman dans la peau de l’inspecteur Gordon, Liam Neeson en R’as Al Ghul, Morgan Freeman en Lucius Fox, Tom Wilkinson dans le rôle du gangster Falcone, et surtout deux de ses acteurs fétiches : Michael Caine en Alfred et Cillian Murphy en Epouvantail. Batman Begins a été encensé par la presse comme par les spectateurs. Le long-métrage est même nommé aux Oscars et rapporte plus de 373 millions de dollars de recettes au box-office.

Un costume totalement inédit

Ce qui fait la force de Batman Begins, c’est évidemment l’approche de Christopher Nolan. Ce petit génie du septième art a décidé de redonner toute sa grandeur au Chevalier Noir. Il opte ainsi pour une approche beaucoup plus sombre, plus violente, plus mature et surtout beaucoup plus dramatique que ses prédécesseurs. Batman devient un héros à la détermination colossale, mais aussi à la fragilité omniprésente. Le metteur en scène a opéré un changement drastique du personnage, qui s’articule même à travers le costume du justicier.

Bruce Wayne (Christian Bale) - Batman Begins ©Warner Bros Pictures

En effet, Christopher Nolan a apporté énormément de modifications au costume de Batman. Le cinéaste s’est notamment basé sur les costumes du Dark Knight pour matérialiser la tenue de son protagoniste :

J'ai étudié les grands comics et romans graphiques qui ont jalonné l'histoire de Batman pour tenter d'en distiller l'essence. Chaque artiste a interprété ce "Batsuit" à sa façon, mais il existe aussi certaines constantes qui donnent la clé du personnage. La cape de Batman me semblait avoir été quelque peu desservie dans les films antérieurs. Il existe de merveilleuses illustrations de Batman, dans des poses très typées, sa longue cape flottant au vent. C'est ce feeling que nous avons voulu retrouver à l'écran, en concevant une cape noire, aussi souple et aérienne que celles des grands romans graphiques.

Le premier costume avec une tête mobile

Mais ces changements n’ont pas seulement pris forme d’une manière esthétique. En effet, le Batsuit a également été amélioré d’un point de vue pratique. C’est effectivement la première fois que le comédien dans le costume de Batman avait une liberté totale de mouvements. Selon Lindy Hemming, la cheffe costumière du film, Christopher Nolan a refusé l’aspect armure des précédents volets :

Chris a insisté pour que ce costume ne soit pas seulement un bel objet, mais qu'il soit fonctionnel. Ainsi les jambes devaient-elles être assez souples pour permettre des flexions aisées, tout comme le cou qui devait permettre des rotations de la tête indépendamment du torse et des épaules – geste impossible dans les précédentes versions.

Bruce Wayne (Christian Bale) - Batman Begins ©Warner Bros Pictures

C’est une première dans un film Batman. Christian Bale était le premier interprète du justicier à avoir une telle autonomie. Les précédents costumes de Batman étaient extrêmement difficiles à porter, à déplacer, comme a pu en témoigner Val Kilmer dans son documentaire Val. Il raconte que c’était un enfer pour ne serait-ce que de marcher, s’assoir ou simplement bouger la tête dans le costume de Batman. Grâce à Christopher Nolan, notre justicier nocturne est devenu plus naturel dans ses mouvements et a pu nous offrir des chorégraphies inoubliables. Une première et un soulagement pour les nouveaux interprètes du Chevalier Noir.