Batman V Superman : Zack Snyder révèle quelques détails sur le rôle de Martian Manhunter

Le réalisateur Zack Snyder est une fois de plus revenu sur « Batman V Superman : L'Aube de la Justice ». Il a donné plein d'informations sur son long-métrage et a notamment donné des précisions sur le personnage de Martian Manhunter.

Dimanche dernier, le cinéaste Zack Snyder a organisé une soirée événement ou il a partagé une projection virtuelle (confinement oblige) de Batman V Superman : L'Aube de la Justice. Le réalisateur a offert en prime un commentaire en direct sur son œuvre via le réseau social VERO. Il a discuté de certains points du film, dont par exemple l'inévitable séquence « Martha ». Mais il a également donné quelques informations sur Martian Manhunter.

Martian Manhunter est un personnage culte pour les lecteurs de comics DC. Créé en 1955 par Joseph Samachson et Joe Certa, cet extraterrestre porte bien des noms. Également connu sous les appellations de J'onn J'onzz et Le Limier Martien, il est membre récurrent de la Ligue des Justiciers. Télépathe et métamorphe, il se retrouve bloqué sur la planète Terre. En attendant les secours il décide de s'adapter à la vie terrienne et devient inspecteur de police sous le nom de John Jones.

Martian Manhunter devait apparaître !

Et contre toute attente, ce protagoniste a bien été introduit dans le DC Extended Universe. Zack Snyder fait effectivement référence au héros dès Man of Steel. En effet, l'acteur Harry Lennix campe le général Calvin Swanwick dans le film. Au moment où se déroule Batman V Superman, il est secrétaire à la Défense. Zack Snyder avait l'intention de montrer dans Justice League que ce militaire est en réalité le Martian Manhunter déguisé. Pendant la visioconférence de Batman V Superman, il a discuté de ce rôle mystérieux :

Le général Calvin Swanwick fait semblant d'être un être humain tout en faisant un excellent travail. Mais dans Man of Steel, il comprend très vite qu'il y a une relation entre Loïs Lane et Clark, qu'il sait, bien sûr, être Superman

Par le passé, Zack Snyder a révélé le story-board d'une scène de Justice League où Swanwick se transforme sous sa forme martienne. Il a même déclaré qu'il avait filmé la scène en question. Mais lorsque Joss Whedon a pris la relève sur le tournage, il a abandonné cette idée. Ce choix scénaristique de Snyder est encore une raison supplémentaire pour laquelle les fans se battent pour obtenir le Snyder's cut de Justice League. C'est vrai qu'à force, avec toutes ces révélations, on commence sérieusement à avoir envie de voir la version complète du cinéaste...