Baywatch Alerte à Malibu : pourquoi Zac Efron regrette son physique herculéen du film ?

Pour avoir une apparence herculéenne dans "Baywatch : Alerte à Malibu", Zac Efron s'est soumis à un entraînement intensif et un régime drastique. Une expérience qu'il n'est apparemment pas près de renouveler.

Baywatch - Alerte à Malibu : le retour de CJ, Matt et Mitch

Diffusée entre 1989 et 2001, la série Alerte à Malibu a droit à son adaptation sur grand écran en 2017. Réalisé par Seth Gordon (Comment tuer son boss ?, Arnaque à la carte), Baywatch : Alerte à Malibu marque le retour de plusieurs personnages phares du programme.

Dans cette comédie potache, l'équipe de sauveteurs menée par Mitch Buchannon (Dwayne Johnson), Stephanie Holden (Ilfenesh Hadera) et CJ Parker (Kelly Rohrbach) se lance à la recherche de nouvelles recrues. Au cours des épreuves de sélection, le nageur déchu Matt Brody (Zac Efron), la surfeuse Summer Quinn (Alexandra Daddario) et le nerd Ronnie (Jon Bass) se démarquent.

Baywatch : Alerte à Malibu ©Paramount Pictures

Une fois le nouveau groupe formé, les membres de l'unité Baywatch enquêtent sur un trafic de drogue auquel pourrait être mêlé la richissime femme d'affaires Victoria Leeds (Priyanka Chopra Jonas). Mais entre certains membres corrompus des autorités, l'absence de professionnalisme de Matt Brody, son goût pour la débauche et sa rivalité avec Mitch Buchannon, de nombreuses embûches viennent perturber leurs investigations.

Yahya Abdul-Mateen II, Hannibal Buress et Rob Huebel complètent la distribution. David Hasselhoff et Pamela Anderson sont également au rendez-vous pour de brèves apparitions.

Un entraînement un peu trop intensif pour Zac Efron

En 2019, Zac Efron fait part d'un regret à propos de son expérience sur Baywatch : Alerte à Malibu. Alors qu'il découvre sa statue de cire réalisée pour les musées Madame Tussauds, le comédien revient sur sa transformation physique pour le film. Sur le plateau du talk-show d'Ellen DeGeneres, l'acteur explique à propos de son apparence herculéenne :

C'est trop gros. C'est irréaliste. (...) Je ne veux pas que les gens pensent que c'est la meilleure façon d'être. (...) Je ne veux pas glamouriser ça.

Un an plus tard, la star évoque à nouveau le sujet dans l'émission Hot Ones diffusée sur YouTube. Zac Efron assure alors qu'il n'est pas près de repasser par la phase d'entraînement extrêmement compliquée du long-métrage qui, associée à un régime drastique, lui a demandé des mois d'efforts. Il ajoute :