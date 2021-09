BDE : Michaël Youn donne des infos sur son prochain film

Le comédien et réalisateur Michaël Youn est de retour derrière la caméra avec sa prochaine comédie intitulée « BDE ». Un long-métrage qui va se dérouler au ski et qui va se baser sur ses propres expériences de vie.

Michaël Youn est de plus en plus attiré par la mise en scène

Initialement, Michaël Youn est connu pour avoir fait de nombreuses blagues à la télévision. Il débute sa carrière au début des années 2000 après avoir abandonné ses études de commerce et être passé par le Cours Florent. Il commence en étant standardiste pour Skyrock, Fun Radio ou encore Radio Nova. En réalité, il travaille alors dans l'ombre des stars de l'époque comme Jamel Debbouze ou Eric et Ramzy en rédigeant leurs fiches. Il fini par occuper la tranche matinale de Skyrock en animant les actualités d'un ton décalé. Mais c'est avec le Morning Live qu'il se fait réellement connaître et s'offre un tremplin pour le septième art.

Divorce Club © SND

Son premier gros succès au cinéma est La Beuze sorti en 2003 puis l'année suivante Les 11 commandements, sorte de Jackass version française. À partir de cet instant, Michaël Youn enchaîne les rôles dans des comédies plus ou moins réussies, fait ses propres one man show, avant de s'essayer à la mise en scène avec Fatal en 2009. Le film est un succès populaire ce qui le pousse à persévérer dans cette voix. Il met en scène deux autres films : Vive la France et Divorce Club.

BDE son prochain film

Michaël Youn va bientôt repasser derrière la caméra avec un nouveau projet comique intitulé BDE. De passage au Festival de la fiction TV de La Rochelle, le comédien venu présenter les séries Fugueuse et Une Affaire française, a également lâché quelques informations sur sa prochaine réalisation. Un long-métrage qui va raconter le quotidien d'une jeunesse totalement dingue sur fond de vacances au ski :

Je vais réaliser cet hiver, au ski, un film qui s’appelle BDE (Bureau des élèves). C’est une comédie qui raconte l’histoire de quatre potes qui se sont rencontrés en école de commerce et qui, depuis, ont l’habitude de se retrouver chaque année pour faire la fête.

Forcément, le film promet de faire des étincelles. Michaël Youn le vend déjà comme un Projet X à la française :

Seulement, cette année, ils vont tomber sur les étudiants de leur ancienne école. Ils sont en week-end de désintégration dans la même station. Entre cure de jouvence et vrai concours de quéquettes avec ces étudiants, ils vont mettre la station de ski à feu et à sang. Et leurs vies vont être complètement bouleversées par ce week-end. Il y aura un avant et un après.

Michaël Youn ©Le Parisien

Enfin, le metteur en scène précise que BDE sera sans doute son œuvre la plus personnelle à bien des égards :

C’est peut-être mon film le plus personnel. Et ce même si c’est volontairement régressif, car je raconte aussi ce qui s’est passé pendant mes années d’études. Et comment ça peut aller très loin dans la bêtise.

BDE sera tourné cet hiver pour une sortie fin 2022 ou début 2023. Le film réunira un casting pour le moment composé de Vincent Desagnat, son fidèle acolyte de toujours et d'Audrey Fleurot, qu'il a déjà dirigée dans Divorce Club. Michaël Youn incarnera quant à lui le troisième protagoniste de cette histoire. Enfin, le cinéaste se refuse à révéler le nom de la quatrième tête d'affiche de ce projet...

En plus de BDE, Michaël Youn travaille également sur Rahan, une adaptation comique de la bande-dessinée de Roger Lécureux et André Chéret. Mais aussi sur une nouvelle version cinématographique de Lucky Luke. Mais ces autres projets devraient logiquement voir le jour après BDE, qui sera filmé en priorité.