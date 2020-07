Rahan : une adaptation de la BD culte par Michaël Youn ? - CinéSéries

Le cinéma, c'est parfois des associations étonnantes. Comme cette rencontre qui pourrait avoir lieu entre Michaël Youn et le monde de Rahan. La bande dessinées française pourrait décrocher une adaptation sur grand écran, dont il a été question de nombreuses fois.

Rahan : une bande dessinée culte

Rahan est l'un des grands titres français dans le monde de la bande dessinée. Scénarisée par Roger Lécureux et dessinée par André Chéret (qui est décédé en mars dernier), elle présente le personnage éponyme dans une Préhistoire fictive où les hommes continuent de vivre dans un environnement sauvage peuplé de dinosaures et d'animaux sauvages. Rahan est un personnage qui a vu ses parents mourir et a été recueilli par le clan du Mont Bleu. Son père de substitution, à sa mort, lui lègue le collier de cinq griffes, qui lui impose de véhiculer les valeurs qu'il a apprises durant toutes ces années. À partir de là, Rahan doit survivre dans ce monde hostile et croise plusieurs personnages sur sa route. Des bons comme des mauvais.

Michaël Youn aux commandes d'une adaptation ?

Aussi improbable que cela puisse paraître sur le papier, Michaël Youn serait en discussion pour mener une adaptation de cet univers. Skript rapporte l'information et ajoute que l'acteur Arnaud Ducret pourrait s'emparer du rôle principal. Avec ces deux-là, c'est, a priori, davantage vers une comédie d'action que l'on s'acheminerait et ce n'est pas vraiment ce à quoi on peut s'attendre avec Rahan. Michaël Youn a déjà participé comme acteur à des adaptations de BD françaises avec Iznogoud et Lucky Luke, tous les deux mal reçus à leur sortie. Si son Rahan est du même calibre, cela risque de ne pas convaincre tout le monde. Mais restons mesuré étant donné qu'il n'était alors pas le réalisateur des deux films précédemment cités. Et que son film Divorce Club (actuellement au cinéma) semble convaincre bien davantage. Retrouvez d'ailleurs ici notre interview de Michaël Youn pour le film.

On peut tout de même être surpris de savoir que c'est lui qui pourrait finalement mettre au monde ce film tiré de la BD, après que le projet ait été plusieurs fois évoqué avec d'autres réalisateurs. Christophe Gans a notamment été attaché à cette affaire dans les années 2000, avec Mark Dacascos dans le rôle-titre. Quelqu'un capable de signer un film français aussi ambitieux que Le Pacte des Loups était un bon profil. Hélas, rien n'a vu le jour. Et si la version de Michaël Youn venait à se faire, on serait dans tout autre style que celui de Gans, mais attendons de voir.