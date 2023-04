Beau is Afraid : Joaquin Phoenix s'est évanoui pendant une scène trop "intense"

L'investissement de Joaquin Phoenix dans ses rôles et ses projets n'est plus à présenter. Pendant le tournage de "Beau is Afraid", le nouveau film d'Ari Aster, le comédien extrêmement impliqué s'est évanoui au cours d'une scène qui ne le concernait même pas.

Beau is Afraid : Joaquin Phoenix à la recherche de sa mère

En seulement deux longs-métrages, Ari Aster s'est imposé comme l'un des nouveaux noms à suivre absolument du cinéma d'horreur américain. Avec Hérédité et Midsommar, le cinéaste a proposé deux récits éprouvants centrés sur des relations familiales et amoureuses empoisonnées, tout en revisitant des cadres déjà brillamment investis comme celui de la maison hantée et celui de la communauté vivant en autarcie.

Beau (Joaquin Phoenix) - Beau is Afraid ©A24

Le réalisateur s'apprête à dévoiler son troisième cauchemar, intitulé Beau is Afraid. Une "odyssée épique" d'un "homme paranoïaque" pour "retrouver sa mère", selon le synopsis officiel. Accompagné de Parker Posey, Amy Ryan, Richard Kind, Nathan Lane ou encore Denis Ménochet, Joaquin Phoenix porte ce projet, trimballant sa carcasse fatiguée et dévoilant son plus beau regard halluciné dans ce qui semble être un délire psychédélique aussi drôle qu'effrayant, au vu des premières images.

Un évanouissement poétique

Lors d'une séance surprise du film organisée à New York suivie d'une séance de questions/réponses animée par Emma Stone, Ari Aster est revenu sur l'investissement de Joaquin Phoenix. Le metteur en scène a vanté son "honnêteté", marque de fabrique d'un comédien capable de tout jouer, à commencer par les personnages tourmentés (The Master, A Beautiful Day, Joker).

Selon le cinéaste, l'acteur s'implique tellement qu'il lui arrive même de s'évanouir pendant les prises qui ne le concernent pas. Ari Aster s'est souvenu du tournage d'une scène centrée sur Patti LuPone, qui prête ses traits à la mère de Beau (via Deadline) :

Il y avait cette scène qui était très intense pour Patti et c'était un plan sur elle, pas sur lui, et il est tombé. J'étais vraiment énervé parce que c'était une très bonne prise. C'était déroutant, donc je me suis approché et je l'ai vu effondré. J'ai compris que c'était sérieux parce qu'il laissait les gens le toucher et s'occuper de lui. (...) Il n'apparaissait pas à l'image et il était là pour aider, au point de s'effondrer. C'est très poétique qu'il se soit évanoui pendant la prise de quelqu'un d'autre.

Un avant-goût de Beau is Afraid, à découvrir au cinéma dès le 26 avril 2023.