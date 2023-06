Beetlejuice 2 : Michael Keaton s'éclate sur le tournage !

Michael Keaton va bientôt reprendre l'un de ses rôles les plus marquants avec "Beetlejuice 2". L'acteur se dit extrêmement heureux du tournage qui serait similaire au premier film.

Beetlejuice bientôt de retour

35 ans après la sortie de Beetlejuice (1988), sa suite a été annoncée ! Un projet inattendu qui aurait pu faire craindre le pire. Mais avec Tim Burton de retour derrière la caméra, il y a de l'espoir pour que Beetlejuice 2 soit une bonne surprise. D'autant plus avec la présence d'une partie du casting original. D'abord Winona Ryder, qui jouait la jeune Lydia qui déménage dans le premier film avec ses parents dans la maison d'Adam (Alec Baldwin) et Barbara (Geena Davis), tous les deux morts mais présents pour hanter les lieux.

En plus de la comédienne, Michael Keaton reprend son rôle de Beetlejuice, le bio-exorciste qui manipule Adam et Barbara. Tout comme Catherine O'Hara, qui joue la mère de Lydia. On ne sait pas encore si Alex Baldwin et Geena Davis seront de la partie. Mais des nouveaux visages importants avec Jenna Ortega, Justin Theroux et Monica Bellucci qui ont été confirmés.

Le tournage de Beetlejuice 2 a commencé il y a de cela 1 mois. Une première image de Winona Ryder a d'ailleurs déjà fuité. De plus, Michael Keaton s'est récemment exprimé sur ce tournage dans une interview avec Empire.

Michael Keaton ravi du tournage

L'occasion pour l'acteur d'exprimer sa joie et son excitation. C'est bien simple, le comédien semble s'éclater sur le plateau, en grande partie parce que Tim Burton serait en train de film cette suite de la même manière que le premier film.

Beetlejuice est le plus grand putain de plaisir que l'on puisse avoir en travaillant. C'est tellement fun, c'est tellement génial. Et vous savez pourquoi ? Nous le faisons exactement comme nous l'avons fait pour le premier film. Il y a une femme dans la grande salle d'attente de l'au-delà, avec littéralement un fil de pêche qui tire sur la queue d'un chat pour le faire bouger. Je veux que les gens le sachent parce que j'adore ça.

Beetlejuice ©Warner Bros.

Une déclaration plutôt rassurante qui montre une volonté de Tim Burton de rester dans l'esprit du premier Beetlejuice et, a priori, de ne pas jouer la carte de la facilité avec uniquement des effets numériques. Mais en plus de révéler ce petit élément du tournage, Michael Keaton affirme que l'idée d'un Beetlejuice 2 a été discutée avec entre le réalisateur et l'acteur pendant des années. Et durant leurs conversations, il y avait déjà cette volonté de revenir aux bases.

(Tim Burton) et moi en avons parlé il y a des années et des années, sans jamais le dire à personne. (...) Nous nous sommes tous les deux mis d'accord pour que, si cela se faisait, ce soit fait de la manière la plus proche possible de ce que nous avions fait la première fois. Inventer des choses, faire en sorte que les choses se produisent (...) Comme des gens qui créent des choses avec leurs mains et qui construisent quelque chose. C'est vraiment génial. C'est le plus grand plaisir que j'ai eu à travailler sur un film depuis je ne sais combien de temps.

Sachant que Michael Keaton a récemment travaillé sur des films de super-héros comme The Flash, qui sortira dans les salles le 14 juin, on peut comprendre qu'il apprécie cette façon de travailler pour Beetlejuice 2. Le film de Tim Burton devrait sortir dans les salles américaines le 6 septembre 2024.