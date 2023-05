Beetlejuice 2 : premières images de Winona Ryder sur le tournage

Alors que le tournage de "Beetlejuice 2" vient de débuter, des premières photos ont été prises. On retrouve dessus Winona Ryder qui reprend son rôle de Lydia Deetz dans le film de Tim Burton.

Un des meilleurs films de Tim Burton

Beetlejuice (1988) fait à l'évidence parmi les films les plus réussis et connus de Tim Burton. On y retrouve Alec Baldwin et Geena Davis, qui jouent un couple victime d'un accident dès les premières minutes du long-métrage. Mais alors qu'ils retournent chez eux, ils prennent peu à peu conscience qu'ils sont morts et sont désormais des fantômes qui hantent leur ancienne demeure. Une demeure qui, justement, est remise en vente.

Beetlejuice ©Warner Bros.

Voyant arriver la jeune Winona Ryder et ses parents, le couple va d'abord tout faire pour les effrayer et les pousser à quitter les lieux - avant de s'attacher à l'adolescente. Pour les aider dans cette tâche, Michael Keaton incarne Beetlejuice, un bio-exorciste pas très honnête...

Début de tournage pour Beetlejuice 2

Après avoir réalisé une partie de la série Mercredi sur Netflix, Tim Burton n'a pas tardé à trouver un nouveau projet. Pour le moins inattendu, le cinéaste a décidé de s'attaquer à une suite de son film culte. Avec Beetlejuice 2, tout juste officialisé par Warner Bros., il retrouvera au moins Winona Ryder et Michael Keaton dans les mêmes rôles, mais également Jenna Ortega qu'il a dirigée dans Mercredi. Cette dernière devrait interpréter la fille de Winona Ryder. Ce qui semble être un très bon choix étant donné sa performance dans la série Netflix.

Et alors qu'on apprenait que Monica Bellucci sera également de la partie, des premières images du tournage sont apparues sur Internet. Elles concernent Winona Ryder qu'on voit apparaître dans une voiture. Son personnage, Lydia Deetz, semble avoir gardé le même style gothique qui lui allait si bien dans le premier Beetlejuice.

Ces photos "volés" confirment en tout cas le début du tournage de Beetlejuice 2. Sans retard, le long-métrage devrait pouvoir sortir dans les salles américaines le 6 septembre 2024.