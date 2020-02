Ben Affleck explique pourquoi il a abandonné le rôle de Batman

Vous avez aimé ? Partagez :

Il devait être la nouvelle incarnation de Batman, un personnage culte qui en a connu d’autres. Mais l’histoire entre Ben Affleck et DC s’est arrêtée prématurément. L’acteur revient sur la raison qui fait qu’il n’est plus dans le costume aujourd’hui et se livre sans détour sur ses démons.

Le DCEU pensait rivaliser avec Marvel en créant un autre univers connecté qui réunissait les héros les plus importants des comics de la maison d’édition. Sauf que la Warner a bien vu que cette affaire ne prenait pas la tournure qu’elle espérait, en particulier à cause du cas Justice League. Plus question de parler de DCEU aujourd’hui, même s’il reste quelques héros encore en action, dont Wonder Woman, Aquaman et The Flash. Batman, lui, reviendra sur nos écrans, mais d’une autre façon. À la manière de Joker, Matt Reeves réinvente le mythe avec Robert Pattinson dans le rôle principal. Avant que l’ancien acteur de Twilight décroche la place, on a longtemps parlé de Ben Affleck.

L’américain a campait Batman dans Batman v Superman et également dans Justice League. À la suite de ça, il aurait aimé diriger un film sur le personnage, en se basant sur un scénario original qu’il avait écrit.

Pourquoi Ben Affleck n’a pas continué en Batman ?

Quand Reeves a été intronisé aux commandes, on se demandait s’il allait garder l’acteur pour créer une sorte de continuité et récompenser son investissement dans l’univers. Mais la vision du réalisateur étant à priori très originale, un grand renouveau s’imposait. Plus de Ben Affleck donc, qui perd doublement sur ce coup, en voyant son script mis au placard et son rôle confié à un autre. Dans un portrait passionnant du New York Times, on peut y lire que le tournage perturbé de Justice League a considérablement enlevé l’envie à l’acteur de continuer à être Batman. De plus, le concerné s’attarde sur cette période de sa vie qui a été très sombre, avec un gros penchant pour l’alcool :

J’ai montré à quelques personnes le scénario de The Batman. Ils m’ont dit : « je pense que le scénario est bon. Je pense aussi que tu vas boire jusqu’à mourir si tu revis encore ce que tu viens de vivre. »

L’acteur a aujourd’hui tourné la page et va même pousser la thérapie jusqu’à incarner dans The Way Back une ancienne star du basket reconvertie en coach d’une équipe de lycée après avoir perdu sa femme et sa famille à cause de sa dépendance à l’alcool. Pas besoin de chercher bien loin pour comprendre combien ce rôle risque de lui tenir à coeur.

Pour The Batman, le tournage vient de débuter et ça s’annonce terriblement excitant à l’image de cette vidéo de Pattinson dans le costume du justicier masqué ! Sa sortie est prévue en France le 23 juin 2021.