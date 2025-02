Ben Affleck prépare un nouveau film avec une célèbre actrice pour Netflix

Ben Affleck sera de retour dans deux films cette année. Et l’acteur et réalisateur prépare aussi un autre long-métrage, pour lequel il a recruté une actrice très réputée.

Ben Affleck va diriger Animals…

En 2023, Ben Affleck a dévoilé son cinquième long-métrage en tant que réalisateur : Air. Celui-ci s’intéressait aux origines de l’association entre la marque Nike et le basketteur Michael Jordan, qui a donné naissance à l’une des collaborations marketing les plus fructueuses de tous les temps. Désormais l’acteur et réalisateur travaille sur un nouveau projet.

Plus précisément, Ben Affleck développe un nouveau long-métrage. Celui-ci sera titré Animals. Pour le moment, l’intrigue du film est inconnue. Deadline a toutefois réussir à obtenir une information sur le sujet. Le média affirme que le long-métrage tournera autour d’une histoire de kidnapping. Le film devrait être tourné à Los Angeles, à partir d’un scénario écrit par Connor McIntyre et Billy Ray.

… et y donner la réplique à Gillian Anderson

En plus d’en être le réalisateur, Ben Affleck tiendra le rôle principal d’Animals. Il a également trouvé une première actrice à qui il donnera la réplique dans son nouveau film. Car toujours selon Deadline, Gillian Anderson sera également de la partie. On ne sait pas encore quel personnage l’interprète de Jean dans Sex Education jouera dans le long-métrage.

À l’origine, Ben Affleck aurait dû diriger l’un de ses meilleurs amis pour Animals. Car Matt Damon devait incarner le principal personnage du film. Mais le tournage a dû être reporté à cause d’un problème de droits de l’histoire, et les nouvelles dates sont entrées en conflit avec un autre projet de l’acteur. Ce dernier est maintenant engagé sur le nouveau film de Christopher Nolan, L’Odyssée. Vous pouvez retrouver tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur ce long-métrage dans cet article.

Le long-métrage sortira sur Netflix

Animals sortira sur Netflix. Mais pour le moment, on ne sait pas encore quand il sera prêt à être dévoilé sur la plateforme de streaming. D’ici-là, Ben Affleck apparaîtra dans deux films qui sortiront cette année.

L’acteur tiendra l’un des rôles principaux de RIP, justement aux côtés de Matt Damon. Le thriller réalisé par Joe Carnahan est prévu pour 2025 sur Netflix, mais n’a pas encore de date de sortie précise. Il en va de même pour Mr Wolff 2, la suite longtemps attendue du film dévoilé en 2016. Anna Kendrick ne sera en revanche pas de retour dans cette suite, au contraire de Jon Bernthal, J.K. Simmons et Cynthia Addai-Robinson.