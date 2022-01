Ben Affleck revient sur son expérience de Justice League, la "pire de sa carrière"

Le comédien Ben Affleck est récemment revenu sur sa mauvaise expérience avec « Justice League » et a expliqué les raisons qui l'ont poussé à abandonner la réalisation du film solo Batman. En effet, initialement, Ben Affleck devait mettre en scène la nouvelle aventure du Chevalier Noir.

Justice League : un enfer pour tout le monde

En 2017, le DC Extended Universe (DCEU) sort son énorme crossover (cinq ans après la concurrence Avengers) avec Justice League. Après les succès de Man of Steel et Batman v Superman, c'est Zack Snyder qui est chargé de mettre en scène la première réunion super-héroïque du DCEU. Malheureusement, à cause du décès de sa fille, Zack Snyder abandonne le film avant de l'avoir finalisé. La Warner appelle donc Joss Whedon (le réalisateur des deux premiers Avengers) à la rescousse. Ce dernier est chargé par le studio de terminer et d'améliorer Justice League.

Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios

Le résultat vous le connaissez. Justice League est un film hybride et raté, écartelé entre les visions diamétralement opposées de deux cinéastes différents. Peu de temps après la sortie du film, certains des comédiens comme Gal Gadot et Ray Fisher ont fortement critiqué les méthodes de travail de Joss Whedon. Face à cet échec retentissant, la Warner a décidé de laisser l'opportunité à Zack Snyder de refaire Justice League. Un pari qui s'est avéré payant puisque le cinéaste a accouché de l'excellent Zack Snyder's Justice League, un montage plus long et surtout beaucoup plus personnel.

Ben Affleck prend la parole

C'est maintenant au tour de Ben Affleck de prendre la parole. Le comédien, qui campe Batman dans le DCEU depuis Batman v Superman, s'est lui aussi exprimé sur son expérience désagréable pendant le tournage de Justice League au micro de The LA Times :

Justice League fut une mauvaise expérience à cause d'une confluence de choses : ma propre vie, mon divorce, être trop loin de mes proches, les agendas en conflit, puis la tragédie personnelle de Zack. C'était juste la pire expérience de ma carrière. C'était horrible. Il y avait tout ce que je n'aimais pas dans mon travail. Je me suis alors dit "Je ne ferai plus jamais ça".

Batman (Ben Affleck) - Justice League ©Warner Bros Studios

Un état des choses qui l'a clairement dégoûté du personnage de Batman. Initialement, après Justice League, Ben Affleck devait écrire, réaliser et interpréter la prochaine aventure en solitaire du Chevalier Noir. Mais son expérience sur Justice League l'a poussé à y réfléchir à deux fois. Jusqu'à abandonner purement et simplement le projet :

J'ai réfléchi et je me suis dit : "Je ne serai pas content de faire ça". La personne qui fera ce film doit aimer ça. J'aurais probablement adoré le faire à 32 ans ou quelque chose comme ça. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que ça n'en valait plus la peine. J'ai préféré réorienter et recalibrer mes priorités.

On pensait même que le comédien allait raccrocher le rôle de Batman. Mais les fans ont été surpris quand ils ont appris que Ben Affleck serait de nouveau dans la peau du justicier de Gotham pour les besoins du film The Flash. Quant au film en solitaire sur Batman, le projet a été récupéré par Matt Reeves, qui a tourné une toute nouvelle aventure de Bruce Wayne avec Robert Pattinson dans le rôle principal. The Batman, qui ne sera pas intégré au DCEU, est attendu le 2 mars prochain, tandis que The Flash sortira le 2 novembre 2022.