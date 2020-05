Ben Schwartz et Sam Rockwell s'associent pour une comédie

On sait que la rencontre entre deux excellents comédiens conduit souvent à des étincelles. Cela sera peut-être le cas pour Sam Rockwell et Ben Schwartz, réunis dans un projet de comédie créée par ce dernier.

Ces derniers jours, Ben Schwartz a participé à une réunion en live de la cultissime Parks and Recreation. Et on pourra le retrouver sur Netflix dans Space Force, série très attendue sur la plateforme, de et avec Steve Carell. Sam Rockwell, quant à lui, a su s'imposer comme l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Découvert dans La Ligne Verte, il explose en campant un flic raciste et imbuvable dans Three Billboards. Son interprétation lui vaut même un Oscar ! Et il y a peu, le comédien était à l'affiche de Jojo Rabbit et du dernier Clint Eastwood, Richard Jewell, dans lequel il campe l'avocat du héros.

Ben Schwartz et Sam Rockwell en duo comique

Si on vous parle de ces deux acteurs, c'est parce que selon The Hollywood Reporter, Sam Rockwell et Ben Schwartz partageront prochainement l'affiche d'une comédie à venir (encore sans titre). Produite par Searchlight Pictures, c'est le second qui se chargera d'en écrire le scénario. Pour l'anecdote, c'est à Searchlight qu'on doit le loufoque Jojo Rabbit, paru l'an passé. Ce nouveau long-métrage de genre se révélera peut-être tout aussi atypique et sensible. Mais pour l'instant, le titre comme l'intrigue du film demeurent inconnues.

Dans l'attente de plus d'informations à se mettre sous la dent au sujet de ce nouveau projet, vous pouvez retrouver les deux stars un peu partout. Schwartz a récemment prêté sa voix au hérisson Sonic dans Sonic the Hedgehog. On le retrouve aussi sur Netflix, le temps d'une émission d'impro à deux, Middleditch & Schwartz. Les deux hommes ont entrepris une tournée dans le cadre de ce show et ont même joué à Carnegie Hall !

Egalement, après un SAG Award pour le rôle de Bob Fosse dans Fosse/Verdon - avec Michelle Williams -, Sam Rockwell va faire son retour sur les planches. Il donnera la réplique à Laurence Fishburne le temps d'un revival de American Buffalo, une création originale de David Mamet. Vous pourrez aussi le retrouver en août dans le prochain film de Disney, The One and Only Ivan.