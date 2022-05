Bill Nighy (Love Actually) : cette particularité physique provoquée par une maladie génétique

Le grand Bill Nighy est un acteur reconnaissable. On peut notamment remarquer une particularité physique au niveau de ses mains, liée en réalité à une maladie génétique.

Bill Nighy, la qualité british

On a connu Bill Nighy en vampire dans Underworld (2003), en rock star sur le retour dans Love Actually (2003) ou encore en Davy Jones dans les Pirates des Caraïbes (2006 et 2007). Le comédien a une filmographie conséquente avec également Shaun of the Dead (2004), Good Morning England (2009) sans oublier Il était temps (2013). Un acteur aussi bon lorsqu'il est au premier plan qu'en rôle secondaire. Surtout, son jeu et son style sont immédiatement reconnaissables. Une certaine classe british totalement assumée.

GOLEM, le tueur de Londres ©Number 9 Films (Limehouse) Limited

Outre son attitude et son phrasé, Bill Nighy a une particularité physique étonnante au niveau des mains. En effet, vous avez peut-être déjà remarqué que l'acteur a généralement tendance à refermer de doigts de sa main sur la paume, de sorte qu'il semble pointer les choses avec son majeur. Ce qui pourrait passer pour une posture de comédien est en réalité lié à une maladie.

La maladie de Dupuyten

En effet, comme l'écrivait The Northern Echo en 2005, Bill Nighy souffre d'une maladie génétique appelée la maladie de Dupuyten qui provoque une contracture des doigts. Une condition qui débute par un nodule douloureux sur la paume, qui peut d'abord créer une gêne avant que la douleur ne disparaisse au fur et à mesure. Cette maladie est héréditaire et touche principalement les hommes de plus de 45 ans. Si généralement les deux mains sont touchées, il arrive parfois qu'une seule le soit, le plus souvent la main droite.

Chronique d'un scandale ©20th Century Fox France

Concernant Bill Nighy, le Britannique l'aurait hérédité du côté "maternel de sa famille". Toujours auprès de The Northern Echo, l'acteur expliquait que son état s'était aggravé avec l'âge. Raison pour laquelle il pouvait écarter ses doigts normalement dans ses premiers films, et que cela est devenu de plus en plus visible. Dans son cas, les symptômes ont commencé lorsqu'il avait encore la vingtaine. Il aurait alors dû se faire opérer à ce moment mais ne l'a pas fait par "peur". Aujourd'hui, Bill Nighy ne s'apitoie pas sur son sort et nous offre toujours de bien belles performances.