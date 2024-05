Biopic sur Johnny Hallyday : on sait qui tiendra le rôle principal, et c'est un sans faute

Après des années de développement, le biopic sur Johnny Hallyday réalisé par Jalil Lespert entrera en tournage plus tard dans l'année et on sait qui l'incarnera. Et c'est une très bonne nouvelle !

Le biopic sur Johnny Hallyday en tournage cette année

Le projet de biopic sur Johnny Hallyday a connu de nombreuses évolutions depuis son annonce initiale. En 2020, c'est Olivier Marchal qui devait réaliser le film, avec pour ambition de raconter la vie et la carrière de l'icône du rock français. Le réalisateur, ami proche de Johnny, promettait un portrait fidèle et poignant du Taulier. Cependant, en cours de route, Olivier Marchal a été écarté du projet au profit d'un autre réalisateur.

En effet, en 2020, Jalil Lespert a repris les rênes de la réalisation. À cette époque, ce dernier était en couple avec Laeticia Hallyday, veuve de Johnny, qui supervisait activement la production du film. Sous la direction de Lespert, le biopic a changé de focale. Intitulé "Que je t'aime", le film ne se concentrera plus seulement sur la carrière de Johnny, mais mettra en lumière sa rencontre et son histoire d'amour avec Laeticia Hallyday.

Quatre ans après son annonce, le film produit par Universal Pictures France avance enfin puisque Le Film Français annonce un début de tournage cette année.

Matthias Schoenaerts sera Johnny

Toujours selon les informations du Film Français, c'est le comédien belge Matthias Schoenaerts (De Rouille et d'os), qui a été choisi pour incarner Johnny Hallyday. Un choix qui a du sens, car en plus d'être de nationalité belge, comme l'était le Taulier, Matthias Schoenaerts possède également des vrais traits de similitude physique avec l'interprète d'Allumer le feu. En particulier dans son regard intense.

Matthias Schoenaerts lors de la promotion du film De Rouille et d'os

En plus de sa nationalité belge et de sa ressemblance physique, Matthias Schoenaerts a déjà démontré qu'il possédait quelques qualités de chanteur, notamment dans cette scène coupée du film A Little Chaos dans lequel il donnait la réplique à Kate Winslet :

Une histoire d'amour au cœur du biopic

Même séparé de Laeticia Hallyday, le cœur du biopic de Jalil Lespert sur Johnny semble toujours être la rencontre entre le Taulier et sa femme.

Pour rappel, Laeticia Boudou et Johnny Hallyday se sont rencontrés en mars 1995 à Miami, lors d'un dîner organisé par le père de Laeticia. À l'époque, Laeticia était un jeune mannequin de 20 ans, tandis que Johnny était déjà une légende du rock français. Leur relation a rapidement évolué, et un an plus tard, en mars 1996, ils se sont mariés à Neuilly-sur-Seine. Leur mariage a été marqué par l'adoption de deux filles, Jade en 2004 et Joy en 2008.

Ensemble, ils ont traversé de nombreuses épreuves, y compris les problèmes de santé de Johnny et les défis médiatiques. Leur histoire d'amour a duré plus de deux décennies, jusqu'à la mort de Johnny en décembre 2017. Laeticia a joué un rôle important dans la vie personnelle et professionnelle de Johnny, devenant une figure clé dans la gestion de son héritage après son décès.