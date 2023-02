Biopic sur Michael Jackson : on sait qui interprètera le rôle (et ça reste en famille)

Une légende de la musique aura bientôt droit à son biopic : l'iconique Michael Jackson. Si on savait déjà qui réalisera et produira ce film, on ignorait jusqu'ici qui serait l'interprète du "King of Pop". On sait désormais qui a le rôle et, le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses restent en famille.

L'homme qui a révolutionné la musique du XXème siècle

Qu'on aime ou pas Michael Jackson, on ne peut nier que dans l'histoire de la musique contemporaine, il y a eu un avant et un après lui. Le muscien et chanteur américain est issu d'une grande famille d'artistes. En effet, dès l'âge de 11 ans, il débute une carrière professionnelle avec quatre de ses frères. Le groupe, nommé The Jackson Five, jouit d'un incroyable succès dans les années 60, avant que Michael Jackson n'opte pour une carrière solo à partir de 1971, à l'âge de 13 ans.

Michael Jackson en 1972 ©MICHAEL OCHS ARCHIVES/GETTY IMAGES

De là débutera la légende du King of Pop avec six albums qui comptent parmi les plus vendus au monde. Sans compter des singles devenus iconiques, autant que leurs clips vidéos : Beat It, Billie Jean, Thriller, Bad, Smooth Criminal et bien d'autres. Bref, que des classiques dans lesquels Michael Jackson a fait chanter sa voix enfantine et créer des pas de danse devenus iconiques.

Michael Jackson, c'est également l'histoire des controverses qui ont émaillé sa longue carrière. D'une part, il y a ses nombreuses opérations de chirurgie esthétique qui ont fait l'objet de railleries. D'autre part, il y a les deux plaintes pour abus sexuel sur mineur qui lui sont adressées en 1993 et 2003. Dans ces deux affaires, il ne sera jamais condamné mais cela entachera grandement sa réputation. On peut le voir dans le documentaire Leaving Neverland (2019), portrait très à charge du célèbre musicien.

Le 25 juin 2009, Michael Jackson décède des suites d'une overdose médicamenteuse. Il laisse derrière lui des fans éplorés, un héritage et une influence qui persistent encore aujourd'hui. Pas étonnant donc que Lionsgate et le producteur Graham King (qui avait travaillé sur un autre biopic musical nommé... Bohemian Rhapsody) se lancent dans un film biographique.

Une affaire de famille

La première surprise de ce projet fut l'annonce de son réalisateur. En effet, c'est Antoine Fuqua qui a été choisi pour mettre en scène la vie du King of Pop. Un choix étonnant quand on connaît la filmographie du cinéaste, plus habitué aux polars et aux films d'action avec son acteur fétiche Denzel Washington (Training Day, The Equalizer) qu'au genre du biopic.

On découvre désormais la seconde surprise avec l'annonce de celui qui interprètera Michael Jackson : il s'agit de Jaafar Jackson, neveu du défunt artiste. Agé de 26 ans, Jaafar est l’un des fils de Jermaine Jackson, frère de Michael et membre des Jackson Five, qui s'est notamment fait connaitre avec le titre culte When the rain begins to fall.

Comme ses prédécesseurs, Jaafar Jackson est un passionné de musique depuis son plus jeune âge et a sorti un premier single en 2019. Ce biopic sera donc le premier rôle de sa carrière. Bonjour la pression !

Comme l'indique Variety, Antoine Fuqua commencera le tournage du biopic, après avoir terminé de mettre en scène le troisième volet de la saga The Equalizer. En attendant, Jaafar Jackson se prépare déjà à endosser le rôle de son illustre oncle au cinéma, comme il l'a affiché récemment sur Twitter