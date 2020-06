Biopic sur Mike Tyson : Jamie Foxx partage une photo de sa transformation

L'acteur Jamie Foxx partage des photographies de sa transformation en Mike Tyson. En effet, il va interpréter le célèbre boxeur à l'occasion d'un biopic qui n'a pas encore de réalisateur. Il s'agit effectivement d'un projet qui peine à se concrétiser.

Jamie Foxx veut interpréter Mike Tyson

Cela fait maintenant des années que Jamie Foxx veut interpréter le célèbre boxeur Mike Tyson. Ce dernier, qui a notamment joué dans Very Bad Trip, adoube totalement l'acteur, et estime qu'il s'agit d'un choix logique. Depuis 2009, Mike Tyson lui-même parlait de Jamie Foxx pour aborder sa vie à travers un biopic. En 2014, le projet Tyson avançait enfin avec l'arrivée de Terence Winter au script. En 2015, la 20th Century Fox déclarait que le légendaire Martin Scorsese devait s'occuper de la réalisation. Puis, en 2017, la Fox affirmait que le projet était toujours d'actualité et que Scorsese était toujours impliqué. Mais depuis lors, aucune nouvelle de ce biopic n'est parvenu jusqu'à nos oreilles.

Jamie Foxx relance le projet Tyson

Maintenant que la Fox a été rachetée par Disney, difficile de savoir si le projet est toujours d'actualité. Martin Scorsese n'est sans doute plus attaché à ce biopic puisqu'il travaille actuellement sur Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio et Robert DeNiro. Mais Jamie Foxx ne lâche rien, et confirme qu'il est toujours très motivé pour camper le sportif. Sur son compte Instagram, Jamie Foxx a déclaré qu'il avait débuté le processus de transformation physique pour ressembler à Mike Tyson.

« La transformation commence... « TROUVER MIKE ». Ce n'est un secret pour personne que je poursuis le biopic @miketyson depuis un certain temps... Les gens me demandent toujours quand est-ce que ça va arriver ? Les choses sont finalement alignées. Il y a quelques mois nous avons commencé le voyage... La première mais la plus grande des tâches est de transformer le corps... Avec un régime de tractions, nous débutons plutôt bien... Nous avons encore du chemin à faire, mais si Dieu le veut... J'ai partagé ces premières photos du processus... Comme je l'ai dit, nous avons encore du chemin à faire... Mais je suis prêt à y arriver ! »

Mike Tyson : un boxeur historique

Mike Tyson est une figure fascinante dans le milieu de la boxe. L'athlète est passé sous la tutelle du légendaire entraîneur de boxe Cus D'Amato et a remporté le championnat des poids lourds à l'âge de 20 ans. Tyson était réputé pour sa rapidité hors du commun. Il est rapidement devenu une sensation de la pop culture et a même eu son propre jeu vidéo : Punch-Out. Puis, le sportif a rencontré une période plus compliquée avec notamment un séjour en prison et la perte de son titre. Il est par la suite revenu sur le devant de la scène en passant pas les médias et l'audiovisuel. Il a participé à des films, des séries et des émissions de télévision. Mike Tyson est même devenu humoriste de one man show. Il serait en tout cas fascinant de découvrir son histoire de manière plus précise, surtout si c'est Jamie Foxx qui campe Mike Tyson. Affaire à suivre donc.