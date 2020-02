Birds of Prey : découvrez tous les easter-eggs cachés dans le film

Vous avez aimé ? Partagez :

« Birds of Prey », le 8ème film du DC Extended Universe (DCEU) est dans les salles obscures depuis une semaine maintenant. Comme toutes les adaptations de comics, ce long-métrage regorge de références.

Réalisé par Cathy Yan, Birds of Prey est une adaptation de la série de comics éponyme. Comme tout film de super-héros, le long-métrage est bourré d’easter-eggs. Portée notamment par Margot Robbie, cette version sur grand écran se concentre majoritairement sur Harley Quinn. Voici donc, quelques easter-eggs à ne pas rater dans le film :

Clin d’œil vestimentaire

Dans le dernier quart du long-métrage, les Birds of Prey se réunissent enfin pour affronter les troupes violentes de Black Mask (Ewan McGregor). Pendant la préparation de la confrontation à venir, Harley Quinn a accès à quelques uniformes et armes de mains. Elle donne notamment un bustier à Renee Montoya (Rosie Perez). Il s’agit clairement d’une référence à la tenue de Harley dans les comics.

Un deuxième clin d’œil vestimentaire se glisse dans cette scène, le temps d’un court instant. Dinah Lance (Jurnee Smollett) sort un tee-shirt en lambeaux. Harley Quinn lui arrache rapidement des mains et lui dit qu’il a une valeur sentimentale. Comme les fans l’ont vite remarqué, il s’agit de sa tenue dans Suicide Squad.

L’hommage à The Dark Knight

Il est assez discret et dépend finalement du ressenti personnel de chacun. C’est au début du film. Cathy Yan rend hommage à une des scènes marquantes de The Dark Knight. Il s’agit évidemment de la séquence où le Joker fait sauter l’hôpital de Gotham. Une scène dans laquelle le bâtiment explose en arrière plan, laissant le temps au Joker de monter dans le bus pour contempler son œuvre. La réalisatrice reprend la formule de Christopher Nolan, en permettant à Harley Quinn de faire exploser l’usine de produits chimiques ACE. Elle avance tranquillement dans la rue de Gotham, laissant son œuvre s’accomplir en arrière plan.

Hommage au créateur du Joker

Alors que Bill Finger et Bob Kane ont créé Batman, le Joker a été imaginé par Jerry Robinson en 1940. Birds of Prey trouve le moyen de rendre hommage à ce créateur. Dans le film, Harley Quinn raconte une histoire dans laquelle elle récupère une photo nue d’Eleanor Roosevelt pour le Joker. Elle mentionne qu’elle l’a trouvée dans un nid d’oiseau dans « Robinson Park ».

Boomerang est de la partie

C’est l’easter-egg le plus facile à trouver du film. Birds of Prey fait une nouvelle référence à Suicide Squad, et plus particulièrement au personnage de Boomerang, interprété par Jai Courtney dans le film de David Ayer. Lorsque Harley Quinn attaque le commissariat de police pour récupérer Cassandra Cain (Ella Jay Basco), elle passe devant une affiche « Wanted » de Boomerang. Elle s’arrête quelques secondes et souligne qu’elle connaît cette personne. Il semblerait donc que le super-vilain ait réussi à échapper aux griffes d’Amanda Waller. Harley et Boomerang seront d’ailleurs prochainement réunis dans The Suicide Squad.

Les False Facers

A la fin du film, Black Mask prend en tenaille les Birds of Prey sur les quais de Gotham. Ses hommes de main portent tous leurs propres masques. Il s’agit sans aucun doute d’un clin d’œil appuyé aux False Facers. Une bande de criminels qui agit sous couvert de masques pour le compte de Black Mask. Mais, jamais leur nom n’est prononcé dans le film.

La mère de Black Canary

Lorsque Renee Montoya se retrouve pour la première fois face à Dinah Lance, elle fait référence à sa mère. Cette dernière avait déjà les pouvoirs de Black Canary et officiait même comme super-héroïne. Elle révèle qu’elle aidait notamment les policiers de Gotham dans leurs recherches. Dinah mentionne par ailleurs que sa mère a trouvé la mort en jouant aux super-héros. Il s’agit évidemment d’une référence aux comics. La mère de Dinah était en effet la première Black Canary, créée en 1947 par Robert Kanigher et Carmine Infantino, elle est notamment membre de la Justice Society of America.

Hommage à Arleen Sorkin

Vers la fin du film, Renee Montoya est à deux doigts d’abandonner son enquête sur Harley Quinn. Elle s’apprête à brûler ses recherches quand elle reçoit un SMS de Black Canary qui lui ordonne de la rejoindre. Alors qu’elle se prépare à partir, la télévision est allumée au second plan. Des images d’une femme habillée en bouffon y sont projetées. Pour les fans hardcore d’Harley Quinn, la séquence en question a son importance. Il s’agit d’Arleen Sorkin, dans un épisode du feuilleton Days of Our Lives. Le passage diffusé montre l’actrice dans une tenue de clown.

Cette référence est souvent considérée comme une source d’inspiration majeure pour les débuts de Harley Quinn dans la série Batman de 1992. Par la suite, Paul Dini, l’un des créateurs du personnage, a reconnu s’être inspiré de Arleen Sorkin, avec qui il est ami. Cette dernière a par la suite prêté sa voix à Harley Quinn, notamment dans le jeu vidéo DC Universe Online, et dans de nombreux dessins animés.

Il s’agit peut-être du meilleur easter-eggs de Birds of Prey. Vous voulez en savoir un peu plus sur ces personnages et cet univers ? On vous conseille la lecture de notre Gros Plan consacré à Birds of Prey. En attendant, le film est toujours à l’affiche depuis le 5 février 2020.